حماد: الأيادي البيضاء لحمدان بن محمد على الرياضة الإماراتية كثيرة

توجه أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي الأهلي، بمناسبة الذكرى الثامنة على تولي سموه ولاية عهد دبي، مشيداً بالأيادي البيضاء الدائمة لسموه على الحركة الرياضية في الدولة عموماً، ودبي على وجه الخصوص.

وقال: «سمو الشيخ حمدان بن محمد دائم الدعم والمساندة للرياضة في الإمارات، والجميع يذكر الكثير من المواقف والمساندات القوية لسموه للمنظومة الرياضية في الدولة، من خلال العديد من المبادرات والمساهمات التي يطلقها مجلس دبي الرياضي، الذي يتولى سموه رئاسته، وينظم الكثير من الفعاليات والأحداث الرياضية الهامة على مدار العام، حتى إن الأحداث الرياضية التي تقام في دبي سنوياً تتجاوز الـ400 فعالية، وتتضمن أحداثاً تحظى باهتمام العالم، حتى باتت دبي المدينة الثانية بعد العاصمة الإنجليزية لندن في تنظيم الأحداث الرياضية».

وتابع: «كما أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دائم الدعم والمساندة لنادي الأهلي، في كل المحافل والبطولات التي تشارك فيها فرق النادي، ولعل السنوات الأخيرة، خير شاهد على ما تمثله مساندة سموه من دعم مهم للقلعة الحمراء، ويمكن التعرف على ذلك من خلال حجم الإنجازات التي تحققت في الألعاب الرياضية كافة، ومنها ما حققه الفريق الأول لكرة القدم في المواسم الأخيرة».

وأكمل: «ساهم دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2015، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب القاري، وسموه يحرص دائماً على المبادرات التي تحفز اللاعبين ، ومساندة سموه للأهلي، ليست غريبة على سمو الشيخ حمدان بن محمد، الذي يظل دوماً مسانداً وداعماً للقلعة الحمراء، وهذا الأمر يدل على اهتمامه وتحفيزه للاعبين للوجود دائماً على منصات التتويج ».