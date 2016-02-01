المري: رمز كل الرياضيين وصاحب المكارم السخية

هنأ محمد مطر المري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب باسم كل أبناء القلعة الخضراء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة الذكرى الثامنة على تولي سموه ولاية عهد دبي، مشدداً على أن سموه رمز شامخ لكل الرياضيين كونه فارساً في ميادين البطولة خصوصا في مجال رياضة الفروسية.

ولفت المري إلى أن سموه يقود الحركة الرياضية في دبي بعقلية الرياضي البطل، ما اسهم ويسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة ليس على الصعيد التنافسي فحسب، بل في مجالات الإدارة والبنى التحتية وغيرهما من الجوانب التي جعلت من دبي عاصمة الرياضة الدولية بامتياز.

وأشار المري إلى أن السنوات الأخيرة كرست دبي مدينة عالمية في مجال الاستضافات لمختلف البطولات والأنشطة والمؤتمرات نتيجة الدعم السخي الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب في دبي من سموه.

ونوه المري إلى أن مكرمة سموه السخية بتوسعة ملعبي الشباب والوصل خير دليل على نظرة سموه لأهمية الرياضة ودورها الحاسم في حياة الشعوب وفي بناء الأوطان على أسس وقواعد راسخة وأمينة.