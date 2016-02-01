مبادرات حمدان بن محمد.. إبداعات تصنع المستقبل

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شكلت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، محطات إبداعية تعانق مستقبل نهضة دبي، وترسي أسس التميز والحضور العالمي، وتقدم الإمارة في حلّتها الرائدة الباحثة عن التميز والمراكز الأولى والساعية نحو خدمة المجتمع وتذليل العقبات للوصول إلى سعادة الناس.

جائزة «تقدير» الأولى من نوعها عالمياً

10 أكتوبر 2015

تعد جائزة «تقدير» الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأكيداً لريادة الإمارات في رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.

مبادرة حمدان بن محمد لصحة العمال

مايو 2015

انطلقت مبادرة صحة الفم والأسنان المخصصة للعمال في دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، بهدف نشر الوعي الصحي بين العمال وتثقيفهم حول أهم الأمراض التي تصيب اللثة والأسنان، وتقدم للعمال الفحوص السريرية اللازمة، وتوفر العلاجات الضرورية، بما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة بين أفراد هذه الفئة المجتمعية المهمة.

جائزة «الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان»

10 فبراير 2015

تم إطلاق الجائزة على هامش القمة الحكومية، بقيمة مليون درهم للمسابقة المحلية ومليون دولار للعالمية، وتهدف إلى تكريم أفضل تطبيق للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، إذ تركز على استخدامات الروبوت في 3 مجالات أساسية، هي: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

موقع دبي 360 درجة

11 أغسطس 2014

ينقل الموقع صورة حيّة لاكتشاف دبي من أي مكان في العالم، ومشاهدة أماكن دبي الحضارية ومعالمها السياحية من جميع الزوايا وفي كافة الأوقات، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات في مجال التصوير والعرض، ويهدف الموقع الذي يستخدم أحدث تقنيات التصوير والعرض، إلى إبراز الصورة الواقعية لدبي، التي أصبحت واحدة من أهم مدن العالم نمواً وجذباً للاستثمارات والشركات العالمية الضخمة.

تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على التصوير

29 مايو 2014

تنسجم مبادرة تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أساسيات التصوير الفوتوغرافي، مع مبادرة سموه «مجتمعي.. مكانٌ للجميع»، التي أطلقها العام 2013، بهدف تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020.

يأتي إطلاق سموه للمبادرة، تشجيعاً من سموه للمبادرات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مبادرة «حكومة دبي نحو 2021»

10 فبراير 2014

انطلقت مبادرة «حكومة دبي نحو 2021»، على هامش أعمال أول أيام «القمة الحكومية 2014»، وجاءت المبادرة، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، والشاملة في مضمونها والجامعة لأسس الرقي ومقومات النجاح، مترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول «حكومة المستقبل».

مبادرة كتابة سيرة مصوّرة للحياة في دبي

05 يناير 2014

انطلقت المبادرة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولمدة عام كامل، وبمشاركة جميع سكان وزوار الإمارة عبر تصوير الحياة الحقيقية فيها وأهم وأجمل اللحظات التي يعيشونها في الإمارة ووضعها على الوسم #MyDubai لنشرها لبقية العالم ونقل سيرة حقيقية ومصورة لتجربة الحياة في الإمارة عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تتمتع بانتشار واسع النطاق وتعد النافذة الأهم التي يتابع من خلالها العالم ما يحدث في دبي.

مبادرة «مجتمعي.. مكانٌ للجميع»

9 نوفمبر 2013

تهدف مبادرة «مجتمعي.. مكانٌ للجميع»، لتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020 عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة، وتعظيم مشاركة وإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع، وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها تذليل العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

مبادرة (1971)

6 نوفمبر 2013

تضيف المبادرة البعد الثقافي والتوثيقي والمعلوماتي إلى مظلة الاحتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى المجالات الأخرى التي تجعل الجميع؛ مواطنين ومقيمين وزواراً، يعيشون أجواء فرحة وطن يزهو باتحاده. تأتي المبادرة الجديدة تحت مسمى واضح الدلالة، اختاره سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، وهو «1971»، بواقع 657 سؤالاً في كل سنة يتم طرحها تباعاً في غضون الأشهر الثلاثة الوسطى من كل عام، في إشارة إلى تاريخ قيام الاتحاد.

مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي

24 يوليو 2013

يهدف المركز إلى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وبما ينسجم مع الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لهذا القطاع. ويأتي إطلاق المركز بالتعاون بين مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، حيث سيقوم المركز بتوفير برامج أكاديمية تستند إلى 3 محاور أساسية، تتمثل في تطوير رأس المال البشري والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في دبي

19 يونيو 2013

يسعى البرنامج بشكل رئيس إلى وضع حجر الأساس لصنع الحكومة الذكية في دبي من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

6 أبريل 2013

يهدف المركز إلى إحياء التراث في الدولة والمحافظة على الموروث التراثي والثقافي المحلي، وتعميق انتشاره وتعزيز الوعي به بين مختلف فئات وشرائح المجتمع. ويعتبر المركز بمثابة منصة لجميع مبادرات وأنشطة سموه المعنية بالتراث، والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية في الجيل الجديد، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم والعادات التراثية الأصيلة. كما يعمل المركز على رفد هذا المجال بالدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال التراث الثقافي والموروث المحلي الإماراتي وتوفيرها للباحثين والمهتمين وأفراد المجتمع كافة.

مفوضية دبي للإنتاج الإعلامي

24 مايو 2012

تهدف المفوضية إلى وضع دبي على خارطة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني العالمي عن طريق جذب أهم شركات الإنتاج العالمية والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج الإعلامي في الإمارة وتشجيع صناعة السينما المحلية وتطوير واستقطاب الكوادر البشرية العالمية المتخصصة في تكنولوجيا وتقنيات الإنتاج الإعلامي.

مبادرة تحفيز النمو الأخضر والمستدام ‎

7 مايو 2012

يسعى «شراكة دبي للاقتصاد الأخضر»، إلى تحفيز النمو الأخضر والمستدام للاقتصاد في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة في سلسلة القيمة العالمية لقطاعات التقنيات الخضراء والنظيفة والاستهلاك المستدام. وهدف برنامج «شراكة دبي للاقتصاد الأخضر» إلى خلق فرص تجارية جديدة من خلال تسهيل تبني أفضل الحلول التقنية، التي أثبتت جدواها اقتصادياً وبيئياً، وتبني أفضل الممارسات في الاستخدام الأمثل والاقتصادي للموارد والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية.

جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي

15 مارس 2011

تنقسم الجائزة إلى 3 محاور الأول؛ يفتح المجال للمصورين لاختيار الموضوعات بشكل حر، والثاني يحمل شعار «حب الأرض»، والثالث يحمل شعار «دبي» لإظهار مراحل تطورها وملامحها العصرية والعريقة.

مبادرة «نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية»

11 نوفمبر 2010

تهدف المبادرة بشكل رئيس إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وزيادة التركيز على المتعاملين، وجاءت المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، من منطلق حرص قيادتنا الأكيد على الارتقاء بأداء مؤسساتنا الحكومية وخدماتها.

مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي

15 فبراير 2010

يتكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بموجب المبادرة بطباعة 100 ديوان مقروء ومسموع لكبار شعراء الساحة الشعرية الخليجية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، إضافة إلى الترويج لتلك الدواوين وتسويقها بالشكل الذي يليق بالشاعر والشعر وبتلك المبادرة.

جامعة حمدان بن محمد الذكية

01 فبراير 2009

تم إطلاق اسم «جامعة حمدان بن محمد الذكية» على «جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية» في خطوة نوعية تتماشى مع مسيرة التحول الذكي، التي تنتهجها الإمارات في سبيل الوصول إلى مصاف أفضل خمس حكومات عالمياً بحلول العام 2021.

مبادرة دعم الهوية الوطنية

02 ديسمبر 2008

تم إطلاق المبادرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وتهدف دعم الهوية الوطنية يتم تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية بإمارة دبي، على أن يتم تكريم أبرز الجهات الحكومية بدبي التي تلتزم بتطبيق بنود المبادرة بشكل سنوي.

ووجه سموه الجهات الحكومية بدبي بسرعة تنفيذ المبادرة، كونها تأتي في إطار إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2008 عاماً للهوية الوطنية، وهي المبادرة التي أقيمت من خلالها برامج عدة تدعم هذا الإعلان واستمرت على مدى الفترة الموالية وبشكل رسخ الهوية الوطنية في مختلف أشكال القطاع الحكومي.