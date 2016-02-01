فزاع.. إنجازات عـالميـة بالفروسية وسجل حافـل بالإبـداع

ارتبط اسم الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بسباقات القدرة منذ صغره. وسطر سموه اسمه بأحرف من نور ومداد من ذهب في تاريخ سباقات القدرة العالمية، وقد قفز إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية بفضل قدراته العالية وتمرسه، حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، والتي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014. كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012 والإمارات 2014. إلى جانب احتفاظه بلقب كأس محمد بن راشد للقدرة مرتين على التوالي. إلى جانب فوزه بكأس دبي العالمي 2015 بوساطة «برينس بيشوب».

ولم تمنع سموه مشاغله العديدة من الارتباط بسباقات القدرة ودعم الفرسان وتوجيههم لتطوير مستواهم والإعلاء من شأن السباقات إلى جانب الارتباط بسباقات الخيل محلياً وعالمياً وتحقيق أروع الإنجازات.

ويعتبر الفارس «فزاع» فارس التحديات الصعبة ومنجم الإبداع، حيث اشتهر وبرع في انتزاع أصعب الألقاب، وما فوزه ببطولة أوروبا في كومبين 2005 إلا أبلغ دليل على ذلك، حيث استطاع انتزاع اللقب بكل جدارة وجسارة وشجاعة في اللحظات الحاسمة وعند خط النهاية.

وكانت بداية انطلاقة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في سباقات القدرة في موسم 94-1995، حيث احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية.

وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة يوم 15 يناير 1996، خلال مشاركته في سباقات القدرة والتحمل كأصغر المشاركين سناً، واحتل المركز الرابع ممتطياً صهوة الجواد «برق» بفارق 25 ثانية عن البطل.

وتعد بطولة العالم السابعة للقدرة التي أقيمت في سيح السلم 10 ديسمبر 1998 أول مشاركة دولية لسموه، حيث احتل المركز الرابع في البطولة. وتواصلت مشاركات سموه في بطولات العالم للقدرة، حيث أسهم في الإنجاز الذي حققه فرسان الإمارات بانتزاع لقب الفرق في مونديال ماليزيا 2008. وكذلك أسهم سموه في احتفاظ فرسان الإمارات بذهبية الفرق كنتاكي 2010. وقاد سموه فرسان الإمارات للفوز بذهبيتي الفردي والفرق في البطولة العربية الثانية عشرة في الدوحة 2011، إلى جانب تفوقه في السباقات التي أقيمت في أوستن بارك بإنجلترا يونيو 2011، حيث توج بطلاً مرتين.

ويعد إنجاز الفارس فزاع في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقدرة، إضافة جديدة تضاف إلى سلسلة إنجازاته الكبرى بسباقات القدرة.

1994

ظهر نبوغ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، مبكراً، منذ بلوغه سن الثامنة. وبعد صقل مهاراته واكتساب المزيد من الخبرة، كان ظهوره الأول على ساحة سباقات القدرة في موسم 94 – 1995، حيث احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية. وواصل سموه عروضه الرائعة في سباقات القدرة، حيث خطف الأضواء في سباقات التحدي الصحراوي الرابع للقدرة في 15 أبريل 1995، مقدماً عرضاً قوياً وموهبة في ركوب الخيل، حيث احتل المركز الرابع برغم صغر سنه، وواجه فرساناً يفوقونه خبرة. وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في يوم 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد «برق» بفارق 25 ثانية عن البطل.

2004

انتزع الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في يوم 3 يناير 2002، لقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة الجواد «متعود»، وقاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 6.08.34 ساعات.

وفي 31 يناير 2002، توج سموه بطلاً لسباق سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، مسجلاً زمناً قدره 5.23.50 ساعات.

ونال سموه في 21 مارس 2002 لقب بطولة كأس العالم /‏‏ الإمارات 2002 للقدرة لمسافة 130 كيلومتراً بمشاركة 159 فارساً من أبرز الفرسان في العالم.

وتقاسم سموه في يوم 30 مارس 2002 مع شقيقه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم، لقب سباق مهرجان سيح السلم للقدرة لمسافة 122 كم.

2005

أبرز إنجازات الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم التي يسجلها تاريخ سباقات القدرة بمداد من ذهب، الفوز الباهر الذي حققه بانتزاعه لقب بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة التي أقيمت في كومبين بفرنسا ديسمبر 2005، بمشاركة 110 فرسان وفارسات يمثلون 27 دولة، وامتطى سموه صهوة الفرس «جورجيت»، مسجلاً زمناً قدره 9.11 ساعات، ومتفوقاً بجدارة على الفارسة البلجيكية وصيفة السباق.

3

حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم إنجازاً تاريخياً يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، عندما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار.

وكانت البداية بالفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في 16 فبراير 2008. وتمكن سموه من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في سباق بطولة قطر الدولية للقدرة في اليوم الأول من مارس 2008. وأضاف فوزه الثالث في الخامس من مارس 2008 بلقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، وأثبت سموه جدارته وريادته بهذه الإنجازات المشرفة.

2006

نال الفارس فزاع شرف الفوز بالميدالية الذهبية للفرق، خلال مشاركته في بطولة الألعاب الآسيوية للقدرة في الدوحة يوم 17 ديسمبر 2006، ما يؤكد إسهامه المقدر في الإنجازات الرائعة التي حققها فرسان الإمارات عالمياً. ولعب سموه دوراً مهماً في الإنجاز الكبير الذي حققه فرساننا بالفوز بلقب الميدالية الذهبية لبطولة العالم للقدرة للفرق في ماليزيا 7 نوفمبر 2008.

2008

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بطلاً في يوم 16 فبراير 2008 لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في دورته التاسعة. وعقب ختام السباق، تسلم سموه جائزة الفوز من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وامتطى سموه في السباق الجواد «كيساند فيرزاه» المملوك لإسطبل العاصفة.

2009

احتفظ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بلقب كأس ملك البحرين للقدرة للعام الثاني على التوالي، عندما توج بطلاً للسباق في مارس 2009، بمشاركة 41 فارساً وفارسة، وبحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ونال سموه اللقب ممتطياً الجواد «إس ألكسيس»، مسجلاً زمناً قدره 5.03.23 ساعات، وتلاه في المركز الثاني الفارس سالم بن غدير.

2011

قاد الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، فرسان الإمارات للفوز بلقب بطولة الفرق في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة التي أقيمت لمسافة 120 كم في الدوحة 17 ديسمبر 2011. وضم فريق الإمارات الفارسين يوسف البلوشي وسعيد المعمري. واحتل الفريق العماني المركز الثاني في مسابقة الفرق، وبهذا الفوز يكون فرسان الإمارات قد احتفظوا باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق لهم الفوز بالبطولة في الدورة العربية الحادية عشرة التي أقيمت في القاهرة 2007.

2

واحتفظ سموه بلقب مونديال القدرة العسكرية، عندما فاز بلقبه في سيح السلم مارس 2014، وكان قد فاز باللقب الأول في البحرين 2012. ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، حيث قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد عقاب، ما يؤكد خبرته وحنكته في البطولة العسكرية العالمية.

إنجازات عربية حافلة بالألقاب والذهب

تشهد الميادين العربية للفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإنجازاته الباهرة الحافلة بالألقاب والذهب، حيث حقق فوزاً رائعاً في يوم 5 مايو 1999، عندما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا لمسافة 120 كيلومتراً، وامتطى سموه صهوة الجواد «فيرموث».

وتقاسم الفارس الرائع مع والده فارس العرب، لقب سباق بطولة سوريا للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً الذي أقيم يوم 31 مايو 2008، وامتطى سموه صهوة «جدي الكشمير»، مسجلاً زمناً قدره 5.31.05 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 21.60 كلم/ الساعة. وظفر الفارس فزاع بلقب سباق وادي رم الدولي للقدرة في الأردن لمسافة 120 كلم الذي أقيم يوم 14 ديسمبر 2002، بمشاركة 97 فارساً وفارسة، مسجلاً زمناً قدره 5.31.20 ساعات، وامتطى سموه في السباق صهوة «اليمامة». وتقاسم سموه مع شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم، لقب سباق الحسين الدولي للقدرة الذي أقيم في منطقة وادي رم الأردنية يوم 14 نوفمبر 2006.

ووصل الفارسان معاً إلى خط النهاية، بعد أن قدما عرضاً رائعاً أثبتا من خلاله قوتهما وجدارتهما باللقب.

وحقق الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، فوزاً باهراً ورائعاً في الأول من مارس 2008، عندما انتزع لقب بطولة قطر الدولية للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، ممتطياً صهوة الجواد «كيشون زيل» المملوك لإسطبلات فزاع، ومسجلاً زمناً قدره 5.07.33 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 23.41 كلم/ الساعة.

شارك في السباق نخبة من فرسان الإمارات، وأقيم في قرية السيلين، ونظمته لجنة قطر لسباقات القدرة في نطاق مهرجان قطر الدولي للفروسية 2008. ونال كأس ملك البحرين للقدرة مرتين على التوالي 2008 و2009.