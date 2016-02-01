ننشر أسماء 8 صيادين من المتواجدين على مركب "زينة البحرين"الغارقة بالسودان

قال محمد عضمة شيخ الصيادين بعزبة البرج بدمياط لـ"اليوم السابع"، أنه أجرى اتصالاً بأحد أبناء عزبة البرج بدولة السودان وتمكن من حصر 8 أسماء من الصيادين الذين أبحروا على ظهر مركب "زينة البحرين"، والتى تعرضت للغرق قبيل سواحل السودان منذ يومين بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، مضيفاً أنه لم يتلق أية معلومات بشأن موقفهم حتى الآن.

والصيادين هم "على رمضان العفيفى، ابن صاحب المركب، وحسن العفيفى، شقيق صحاب المركب، وعلى العربى عياد، ميكانيكى المركب، ومحمد موسى، ومحمود موسى، ومحمد كمال جادو، ومحمد طلعت الفار، والعربى العفيفى".

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