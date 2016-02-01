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ضبط ممرض إخوانى لاتهامه بالتحريض على العنف بأسوان

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ضبط ممرض إخوانى لاتهامه بالتحريض على العنف بأسوان ضبط ممرض إخوانى لاتهامه بالتحريض على العنف بأسوان
ألقت حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الأحد، بمشاركة فرع الأمن العام والأمن الوطنى و البحث الجنائى القبض على ممرض إخوانى لاتهامه بالتحريض على العنف.

وتلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بضبط المدعو "إبراهيم . م" - 40 سنة ممرض ومقيم دائرة مركز دراو - وذلك لانتمائه لجماعة محظورة والإشتراك فى المظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى، وبتفتيش المتهم عثر بحيازته على جهاز "لاب توب"، وبفحصه تبين أنه يحوى صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى بها عبارات مؤيدة لجماعة الإخوان.

كما تبين قيام المتهم بنشر أخبار كاذبة من شانها تكدير الصفو العام وعبارات مناهضه للقوات المسلحة والشرطة والقضاء، حسبما أفادت الشرطة، وتحرر المحضر رقم 303 إدارى مركز دراو لسنة 2016م.

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