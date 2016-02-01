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شوقى غريب لـ فى الجول: غير راضى بالتعادل وحارس المقاولون هو نجم اللقاء

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شوقى غريب لـ فى الجول: غير راضى بالتعادل وحارس المقاولون هو نجم اللقاء شوقى غريب لـ فى الجول: غير راضى بالتعادل وحارس المقاولون هو نجم اللقاء

أبدى شوقي غريب المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام المقاولون العرب.

وتعادل الإنتاج الحربي مع المقاولون العرب بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

وقال شوقي غريب في تصريحات لـ FilGoal.com عقب اللقاء: "أنا غير راضى تماما بنتيجة المباراة، النقطة لا تعبر عن شيء، فق خضنا مواجهة المقاولون العرب من أجل تحقيق الثلاث نقاط".

غريب أتبع " الشوط الأول لم يكن جيدا بالنسبة لنا ولكن في الشوط الثاني سيطرنا تماما على مجريات الأمور لدرجة أنني أرى من وجهة نظري أن الحارس محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب هو نجم اللقاء نظرا للمستوى الذي ظهر به والذود عن مرماه فى أكثر من فرصة".

وأضاف "الشسء الوحيد الذي أراحني في تلك المباراة، هو أن الفرق الأن باتت تلعب أمامنا بحذر شديد".

وأتم "اللاعبين قاموا بدورهم كاملا خلال اللقاء، ولذلك لم أجر سوى تبديل واحد في المباراة بنزول شريف أشرف بدلا من أحمد مجدي".

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فيديو اليوم السابع