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رئيس الزمالك يشكو أهلي جدة للفيفا .. ويعاتب عبد الشافي

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رئيس الزمالك يشكو أهلي جدة للفيفا .. ويعاتب عبد الشافي رئيس الزمالك يشكو أهلي جدة للفيفا .. ويعاتب عبد الشافي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيقاضي نادي أهلي جدة دوليًا لتحصيل القسط الأخير من صفقة بيع محمد عبد الشافي للنادي السعودي.

وأشار مرتضى إلى أنه سيرسل وفدًا من النادي إلى سويسرا يوم الأربعاء المقبل للتقدم بشكوى ضد النادي السعودي في "الفيفا".

وقال عبر قناة (LTC): "نعم .. أهلي جدة قام بالنصب على نادي الزمالك، وانتظرنا كثيرًا لسداده القسط الأخير بقيمة مليون و200 ألف دولار".

وواصل: "هذا المبلغ يصرفه بعض الأشقاء في الخليج على تناول السمك والجمبري في أسبوع".

وعاتب مرتضى منصور، اللاعب محمد عبد الشافي، قائلاً في ختام تصريحاته: "لقد صرف عبد الشافي مستحقاته، ولم يهمه نادي الزمالك".

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فيديو اليوم السابع