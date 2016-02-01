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أهالى شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية: أنقذنا من شبح الموت بطريق ترعة الإسماعيلية

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أهالى شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية: أنقذنا من شبح الموت بطريق ترعة الإسماعيلية أهالى شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية: أنقذنا من شبح الموت بطريق ترعة الإسماعيلية
طريق ترعة الإسماعيلية شاهد على وقوع عديدة تخلف ورائها العديد من الضحايا والمصابين لأسباب منها سوء الرصف أو تهالك الطريق وعدم وجود خدمات من إنارة أو لوحات إرشادية حتى تحول الطريق التابع لمنطقة حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لشبح موت يطارد كل من يحاول المرور عليه.

رصدت " اليوم السابع " طريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة وصولا إلى مطلع كوبرى السواح الذى تحول مصيدة للموت ذهابا وعودة ولا تمر ساعات إلا ويقع عليه حادث بسبب ضيق الطريق وكثرة المطبات التى يطلق عليها من قبل السائقين "مطبات الموت "فضلاً عن تهالك الطريق وعدم وجود أى عمود إنارة مضاء بالرغم من تواجد الأعمدة بطول الطريق.

وقال سيد عبد العال " موظف " عندما نسير فى طريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة نضع أيدينا على قلوبنا طالبين من الله النجاة بسبب المطبات العشوائية فى الطريق المعتم الذى لا يوجد به أى خدمات قائلا " مفيش عمود إنارة شغال " رغم كثرة الأعمدة الموجودة طول الطريق لكنها لا تعمل وعندما يمر السائق بالطريق يشعر بالرعب خوفا من اصطدامه بسيارة مقابلة مشيرا إلى أننا عندما نمر من ذلك الطريق نجد " مطبات عشوائية " حتى أصبحنا نطلق عليها " مطبات الموت " ولكنه أصبح مطرقة موت بسبب عدم وجود خدمات عليه من أعمدة إنارة وضيق الطريق واختفاء اللوحات المعدنية الإرشادية ويطلق عليه السائقون بسبب الضغط عليه " مصيدة الموت".

وأضاف " مجدى عبدالوهاب" - سائق - طريق ترعة الإسماعيلية يشهد يوميا عدة حوادث بسبب انعدام الخدمات فيه وهو طريق حيوى يعبره الاف المواطنين بسياراتهم ويتعرضون يوميا لخطر الموت بسبب سوء حالة الطريق وعدم وجود أى إضاءة فضلا عن تعرض الكثير لحوادث السرقة بالإكراه بسبب عدم أى تواجد أمنى على طول الطريق.

ومن جانبه قال الدكتور ابو بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ل" اليوم السابع " ان عدم تشغيل أعمدة الأنارة الموجودة على طريق ترعة الإسماعيلية يرجع إلى تأخير استلام لمبات الأعمدة من إحدى الشركات التى ستقوم بتسليمها لنا قريبا وسنقوم بتركيبها.

وطالب الأهالى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية سرعة التدخل وإصدار تكليفات لرئيس حى شرق شبرا الخيمة لتحسين مستويات الخدمة والسلامة على طريق ترعة الإسماعيلية وتشغيل أعمدة الإنارة وعمل مطبات أمنة به وتعيين خدمة أمنية حفاظا على حياة المواطنين.

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مصر 365

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