خالد أبو بكر يطالب الإعلاميين بتعليق خلافاتهم عامين.. ويحذر من "المستأجرين"

طالب المحامى خالد أبو بكر، الإعلاميين بتعليق خلافاتهم جانباً لمدة سنتين للتركيز فى دعم مصر ، محذراً من وجود بعض المستأجرين من قبل رجال الأعمال.

وأوضح "أبو بكر"، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، أن بعض المسئولين لا يعرفون كيفية التعامل مع الإعلام مما يخلق عداوات بينهم، لافتاً إلى أن الرئيس السيىسى لو جاء فى ظروف طبيعية بعيداً عن "الحرب على الإرهاب" لقدم ما يفوق انجازات العامين الماضيين 10 مرات.

كما طالب خالد أبو بكر، المستشار أحمد الزند وزير العدل، بأن يستوعب خلافاته مع الإعلام بعيداً عن التقاضى.

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