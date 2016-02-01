مرتضى منصور: الرئيس حرص على متابعة الحالة الصحية لـ "محمود بكر" من إثيوبيا

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تلقى إتصالاً هاتفياً من مكتب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، من إثيوبيا، من أجل الحصول على رقم المعلق الرياضى محمود بكر، نظراً لحرص الرئاسة على الاطمئنان على حالته الصحية.

أضاف مرتضى منصور، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أنه منح مكتب الرئاسة رقم "محمود بكر" للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً أن هناك اهتماما كبيرا منها بالمعلق الرياضى، وحرص الرئيس السيسى على الاطمئنان على حالته الصحية رغم تواجده بإثيوبيا.

الرئيسيةأخبار الرياضة أحمد شوبير: محمود بكر يشكر الجميع ويطالبهم بالدعاء له