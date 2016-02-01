موجز الصحافة المحلية.. مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى"

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان" مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى"، حيث شغلت اســتقالة المستشــار محمد السحيمى الرئيس بمحكمــة قنا مواقــع التواصل الاجتماعــى، خاصة أنه ذكــر فيها تعنــت المستشــار أحمد الزنــد وزير العدل ضــده واتخاذ إجــراءات قانونية وعقوبــات دفعته إلى الاستقالة، وقال حسين عبد الرحمن، محامى المستشار محمد السحيمى، إن وزير العدل المستشار أحمد الزند، رفض اســتلام استقالة السحيمى، مدعياً أنها يجب أن يتم تقديمها إلى مدير التفتيش القضائى.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية لجريدة "الأهرام"، ضرورة تطبيق منظومة لجمع القمامة منزلياً، وشددـ خلال اجتماعه بالمحافظين أمس الأول ـ على ضرورة وضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص "التوك توك" وتحديد خطوط سيره خارج عواصم المحافظات، مشيراً إلى إعداد كروت لصرف البنزين لها، وأشار خلال الاجتماع إلى ضرورة تشديد الرقابة على المحاجر لمنع التلاعب والتهرب من الرسوم المستحقة، وطالب المحافظين ببيان مفصل عن العاملين الذين يعملون فى مشروعات أخرى ويتقاضون أجورهم من المحاجر لحصر جميع المصروفات ومخاطبة وزارة المالية بها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى لجريدة "الأخبار"، أن الاتفاق الذى وقعته الحكومة مؤخراً مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار غير مشروط ببعض الاصلاحات الاقتصادية.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين لجريدة "المصرى اليوم"، إن الوزارة ضخت كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ضمن سلع فارق نقاط الخبز المقرر صرفها، موضحاً إن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية متوافرة لدى بقالى التموين بالمحافظات.

وأكد مصدر بوزارة الداخلية لجريدة "الشروق"، أن الإنتربول المصرى بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام جدد مخاطبته للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" أمس للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان وأنصارهم الهاربين خارج البلاد والمقيمين بدولتى تركيا وقطر وغيرها من الدول العربية والإسلامية تنفيذاً للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا.