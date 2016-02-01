بالصور.. "داعش" يعدم 5 أشخاص بتهمة التجسس.. ويهدد بفتح الأندلس

أعدم تنظيم داعش الإرهابى، 5 أشخاص عراقيين فى مدينة نينوى رميًا بالرصاص، بتهمة العمل لصالح القوات العراقية والتجسس على التنظيم لصالح قوات التحالف الدولى.

وهدد ملثم فى فيديو نشره التنظيم باللغة الفرنسية الدول الغربية، بشن عمليات انتحارية داخل عواصم الدول المشاركة فى التحالف الدولى التى تقوده أمريكا للحرب على داعش فى سوريا والعراق.

وقال المتحدث باللغة الفرنسية: "والله ستدفعون ثمنًا باهظًا ونهايتكم ستكون أليمة، مضيفًا: " سيعود الأندلس ألينا بأذن الله .. أيتها الأندلس الحبيبة هل ظننت أننا نسيناك كلا والله ولم ننسى ولن ننسى قرطبة وغيرها من المدن".

وأضاف: الغارات الجوية اصطدمت بصلابة دولة الخلافة .. لأن الباطل إذا هاجم الحق كان زهوقا.. فلا ملجئ لكم إلا أن تسلموا أو تدفعوا الجزية عن صغار وإلا فهى الحرب".

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