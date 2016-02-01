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مرتضى منصور: باسم مرسى عليه سحر أسود من أحد قريباته وتم فكه بالقرأن

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مرتضى منصور: باسم مرسى عليه سحر أسود من أحد قريباته وتم فكه بالقرأن مرتضى منصور: باسم مرسى عليه سحر أسود من أحد قريباته وتم فكه بالقرأن
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن باسم مرسى مهاجم الفريق، مسحور بالسحر الأسود، من أحد قريباته، وتم الاستعانة بالقرآن الكريم من أجل فك هذا السحر.

أضاف مرتضى، أن باسم لاعب موهوب، ولا توجد نية للاستغناء عن خدماته، كما أشيع مؤخراً، لافتاً أن اللاعب بدء يعود لمستواه المعهود، بعد أن تم فك السحر.

أوضح رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" أنه توقيع غرامة مالية على باسم مرسى بقيمة 900 ألف جنيه، كما تم تغريم على جبر وأحمد دويدار 300 ألف جنيه، قائلاً: "الولاد أتقلبوا تقليبة سودا"، موضحاً أنه سيتم صرف جزء من عقود اللاعبين اليوم الإثنين، مشيراً إلى أنه تم صرف، أمس، مكافأة نصف شهر لجميع مظفى النادى بمناسبة حصول الأبيض على لقبى الدورى والكأس.

وأكد مرتضى منصور، أن حازم إمام رئيس الجهاز الفنى، حصل على إذن مسبق من أجل السفر لتحليل أحد المباريات، موضحاً أن الثعلب الصغير تنازل عن جزء كبير من راتبه مقابل السماح له بالسفر فى الشهر مرة أو إثنين.


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