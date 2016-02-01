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رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة متجها إلى تونس

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رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة متجها إلى تونس رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة متجها إلى تونس
غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج، متجها على رأس رفيع المستوى من مسئولى بلاده إلى تونس على متن طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يلتقى السراج عددا من المسئولين والشخصيات خلال زيارته لتونس لبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبى.

وكان مجلس النواب قد رفض منح الثقة لحكومة التوافق الليبي المنبثقة عن الاتفاق الليبي الموقع في الصخيرات، والتي يقودها فايز السراج. وطلب من رئيس تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة، وتقليص عدد الوزراء و الحقائب الوزارية المقترحة في مدة لا تتجاوز عشرة الأيام.

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مصر 365

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