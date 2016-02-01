غدا .. ثانى جلسات استشكال إسلام بحيرى على حبسه عاما فى"ازدراء الأديان"

تستأنف محكمة جنح الجمالية، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الثلاثاء، ثانى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيرى، على حكم حبسه عاما، بتهمة إزدراء الدين الإسلامى.

وشهدت الجلسة السابقة عدم حضور المتهم، وقال العميد ياسر فوزى، رئيس حرس محكمة جنوب القاهرة بزينهم، إنه تعذر حضور الباحث إسلام بحيرى لدواعٍ أمنية.

كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قررت بالجلسة السابقة إحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى، لدائرة مغايرة بسبب طلب بحيرى رد هيئة المحكمة