موجز المحافظات.. إصابة ربة منزل بالإيدز فى كفر الشيخ

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الأحد، أبرزها أن محافظة كفر الشيخ أكدت أن تقرير مديرية الشئون الصحية، أشار إلى وجود إصابة حالة واحدة مصابة بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، والتى تم اكتشافها قبل الغسيل بمستشفى كفر الشيخ العام.

وأوضح بيان للمحافظة أنه فى يوم الأربعاء، أبلغتنا مستشفى كفر الشيخ العام بحالة تعانى من عدم انتظام فى السكر، قصور بوظائف الكلى، وعدوى بالصدر، وبالفحص الإكلينيكى والمعملى تبين حاجتها إلى إجراء جلسة غسيل كلوى طارئة على ماكينة الطوارئ.

وأفاد مصدر طبى بشمال سيناء، عن استشهاد شرطيين، وإصابة 4 آخرين، فى انفجار عبوة ناسفة على طريق قوة أمنية، أثناء تنفيذها مهمة بجنوب رفح.

وأمرت نيابة شمال أسيوط، بحبس "محمد.أ.ص" 44 سنة، سائق بشركة بترول، والمتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكَانت مأمورية من ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، برئاسة المقدم محمد بركة، قد تمكنت من ضبط المتهم بأحد شوارع القاهرة بمنطقة دار السلام، بعد ورود معلومات بوجوده بإحدى الشقق السكنية، وذلك تحت إشراف اللواء عبد الباسط حسن دنقل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية.

وتمكنت مباحث أمن الموانئ بالسويس، بالتنسيق مع إدارة الجمارك بميناء السخنة، من ضبط حاويتين بداخلها كمية ضخمة من الألعاب على اشكال مخلة بالآداب العامة وطائرات صغيرة، قد تستخدم فى عمليات التجسس قادمة من الصين قبل تهريبها.

وفى استجابة سريعة لما نشر على موقع "اليوم السابع" الإخبارى تحت عنوان "بالصور.. مأساة شاب بسوهاج سافر للعمل بالإمارات وعاد مصابا بشلل رباعى بعد سقوطه من أعلى سقالة.. محمد هارون: والدى المسن باع اللى واره واللى قدامه عشان يعالجنى.. مناشدا المسئولين بعلاجه فى الخارج". استجاب أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لحالة محمد.

وأكد العميد عصام خضر مدير إدارة الأزمات والكوارث بمطار شرم الشيخ الدولى، أن المطار استقبل 2709 راكبا على متن 30 طائرة، وغادر المطار 2041 راكبا على متن 29 طائرة أوروبية ومصرية. وأشار عصام خضر إلى أن 1109سائحا قد وصلوا إلى مطار شرم الشيخ من مختلف الجنسيات على متن 11طائرة و1600 راكب مصرى على متن 19طائرة مصرية.

و إلى أهم الأخبار:

- محافظة كفر الشيخ: حالة واحدة فقط لربة منزل مصابة بالإيدز

- استشهاد شرطيين وإصابة 4 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش

- حبس السائق المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة بأسيوط على ذمة التحقيق

- ضبط حاويتين بداخلهما طائرات تجسس وألعاب مخلة بالآداب فى ميناء السخنة

- استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يصرف معاشا لمحمد هارون المصاب بالإمارات وعلاجه على نفقة الدولة

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- مطار شرم الشيخ يستقبل 2709 ركاب على متن 30 طائرة ومغادرة 2041 آخرين

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