إنشاء أول محطة لتحلية المياه بفرع جامعة قناة السويس فى العريش

تفقد الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس فرع العريش، الأحد، أعمال إنشاء محطة تحلية المياه والتى تعد أكبر محطة تحلية للمياه بمدينة العريش وتقام داخل فرع الجامعة بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور حبش أن العمل يسير بصورة جيدة وسوف تساهم هذه المحطة فى تغذية المنطقة بالمياه وأن هذا امتداد للخدمات التى تقدمها الجامعة لأهالى سيناء.

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