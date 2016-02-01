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نقل الباعة الجائلين من مدخل مدينة فارسكور بدمياط لشارع السلخانة القديم

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نقل الباعة الجائلين من مدخل مدينة فارسكور بدمياط لشارع السلخانة القديم نقل الباعة الجائلين من مدخل مدينة فارسكور بدمياط لشارع السلخانة القديم
نقلت الوحدة المحلية فى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط سوق فارسكور بمدخل المدينة بطول 1 كم على الطريق السريع دمياط / المنصورة الشرقى إلى شارع السلخانة القديم، بعد إصرار رئيس المدينة والجهاز المعاون وبمشاركة المجتمع المدنى وشباب المتطوعين بفارسكور، وذلك بدون تدخل أى مسئول أمنى، حيث تم التنبيه على الباعة الجائلين مرارا وتكرارا وظلت هذه الإشغالات لسنوات طويلة بمدخل مدينة فارسكور مصدرا للإزعاج والفوضى والتلوث البيئى وإعاقة الحركة المرورية.

وأوضح مجدى حطب رئيس مركز ومدينة فارسكورفى تصريحات صحفية، أن هذا السوق كان يضم 950 بائعاً متجولاً من جميع المحافظات ويجوب السوق يوميا ما لا يقل عن 5 آلاف مواطن للشراء مما يسبب اختناقاً شديداً وازدحاماً بالمنطقة، مشيرا أنه تم تجهيز الموقع الجديد وتنظيفه ونقل الباعة إليه دون أى مقاومة أو معارضة منهم، أضاف أنه تم توجيه حملة من الوحدة المحلية لنظافة مدخل المدينة بعد نقل الباعة الجائلين إلى الموقع الجديد وتم التنسيق مع رجال الاعمال على إعادة تجميل مدخل مدينة فارسكور بما يتناسب مع هذه المدينة العريقة، وذلك تنفيذا لدعوة محافظ دمياط لتفعيل المشاركة المجتمعية فى التنمية .

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الشكر لمجدى حطب رئيس مدينة فارسكور وعبد الوهاب رزق نائب رئيس المدينة وعلاء السعيد سكرتير المدينة ومدير منظومة النظافة بفارسكور والإدارة الهندسية وشباب المتطوعين على هذا الانجاز الذى أعاد لمدينة فارسكور وجهها الحضارى.

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مصر 365