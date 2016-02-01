بالفيديو - حفلات البرنابيو برعاية زيدان مستمرة.. ريال مدريد 6 إسبانيول 0

(إفي): فاز ريال مدريد يوم الأحد على ضيفه إسبانيول بسداسية نظيفة في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو.

وواصل الريال سلسلة حفلاته التهديفية على البرنابيو، حيث كانت أول مباراة للفريق تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان أمام ديبورتيفو انتهت بخماسية نظيفة والثانية أمام سبورتنج خيخون (5-1)، فيما أن الثالثة خارج الديار مع ريال بيتيس انتهت بالتعادل (1-1).

وارتفع رصيد الريال لـ47 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو الوصيف وأربعة عن برشلونة المتصدر والذي لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 22 نقطة بالمركز الـ15.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من الفرنسي كريم بنزيمة والكولومبي خاميس رودريجز والبرتغالي كريستيانو رونالدو "هاتريك"، فيما جاء الهدف السادس بطريق الخطأ بأقدام أوسكار دوارتي في مرماه.

هدد الريال مرمى إسبانيول في الدقيقة الأولى عقب تبادل للكرة بين خاميس وكريستيانو على حدود منطقة الجزاء ليمرر الكولومبي بينية لمارسيلو الذي انطلق داخل المنطقة وسدد فوق القائم.

لاحت فرصة أخرى للنادي الملكي عبر كريستيانو رونالدو الذي تسلم الكرة قرب المنطقة ورواغ ثم سددها كرة أرضية تصدى لها الحارس أرلاوسكيس (ق3).

تواصل ضغط الريال الذي أسفر عن ركنية شتتها الدفاع ولكن إيسكو تسلمها وسدد بجوار القائم (ق5).

أسفر الضغط عن تسجيل الهدف الأول (ق7) بعد استلام رائع للكرة من مودريتش الذي مررها لخاميس ليرسل الكولومبي عرضية رائعة من الناحية اليمنى حولها بنزيمة برأسه لتعانق الشباك.

حصل ريال مدريد (ق11) على ركلة جزاء بعد سلسلة من التمريرات المتقنة التي انتهت عند كريستيانو لكنه تعرض لعرقلة داخل المنطقة حيث سددها البرتغالي بنفسه (ق12) محرزا الهدف الثاني.

أضاف النادي الملكي (ق16) الهدف الثالث بعد تلقيه للكرة في وضع يشتبه كونه جاء من تسلل حيث راوغ وسدد لتصطدم الكرة ببابا ديوب وتتحول لداخل الشباك.

أهدر بنزيمة فرصة كانت ستصبح واحدا من أفضل الأهداف بعد انطلاقة وتمريرة لإيسكو داخل المنطقة الذي أعادها له بالكعب ليسدد الفرنسي وتمر بجوار القائم (ق18).

واصل الريال بعد ذلك ضغطه محاولا احراز الهدف الرابع ولكن عاب لاعبيه اللمسة الأخيرة حيث كانت لديهم فرصة لزيادة الغلة ولكنهم انتظروا حتى الدقيقة الأخيرة.

وقبل نهاية الشوط تمكن كريستيانو من تسجيل الهدف الثاني له والرابع لريال مدريد من مرتدة راوغ فيها اثنين من لاعبي اسبانيول بشكل رائع ثم سددها قوية لتعانق الشباك.

مع بداية الشوط الثاني ظهر إسبانيول بشخصية مختلفة حيث هدد مرمى الريال (ق55) بتسديدة بعيدة المدى من دوارتى ولكن نافاس تصدى لها ببراعة.

عاد بنزيمة لتهديد مرمى الفريق الكتالوني مجددا عقب مرور مهاري من كريستيانو تبعته عرضية حولها الفرنسي برأسه نحو المرمى ولكن الحارس أمسك بها (ق62).

أجرى زيدان تغييره الأول (ق63) بخروج مودريتش ونزول البديل خيسيه رودريجز ثم أهدر بنزيمة فرصة (ق65) بعد سلسلة من التمريرات المثلثة بينه ومارسيلو وكريستيانو ولكنه حولها بعيدا عن المرمى.

كاد رونالدو يسجل (ق69) من ركلة حرة لعبها بشكل جميل ولكنها عانقت الشباك من الخارج ثم أجرى زيدان تغييره الثاني بخروج كروس ونزول البرازيلي كاسيميرو.

استنفد الريال تغييراته بخروج بنزيمة ونزول لوكاس فاسكيز (ق74)، ثم كاد اسبانيول أن يسجل من مرتدة بعد بينية من ايفان بيريز لمامادو سيلا الذي سدد لتخرج لركنية.

سجل رونالدو الهدف الثالث له "هاتريك" بعد استخلاص رائع من خاميس للكرة الذي مررها لخيسيه الذي أرسل عرضية مثالية وضعها البرتغالي برأسه محرزا هدف الريال الخامس (ق81).

جاء الهدف السادس للريال عن طريق النيران الصديقة عقب اختراق من خيسيه الذي مررها عرضية أرضية ولكن أوسكار دوارتي حولها لمرماه بالخطأ (ق88) قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعدها بدقائق.

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