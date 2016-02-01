أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يزور أسرة شهيد سيناء بمنية النصر لتقديم واجب العزاء

Google+ Print
محافظ الدقهلية يزور أسرة شهيد سيناء بمنية النصر لتقديم واجب العزاء محافظ الدقهلية يزور أسرة شهيد سيناء بمنية النصر لتقديم واجب العزاء
زار المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أسرة الشهيد أحمد محمود زيد، مجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة للقوات المسلحة بالعريش، لتقديم واجب العزاء، بقرية ميت عاصم، بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وأمر المحافظ بإطلاق اسم الشهيد أحمد محمد زايد على المدرسة الإعدادية بنات بقرية ميت عاصم، بإدارة منية النصر التعليمية، وتقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية لأسرة الشهيد.

كما التقى "إمام" بمواطنى القرية، واستمع لمتطلباتهم، ووجه لرئيس المركز بتلبية كافة مطالب المواطنين والتنسيق لعقد لقاء مفتوح بالمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365