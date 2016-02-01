محافظ الدقهلية يزور أسرة شهيد سيناء بمنية النصر لتقديم واجب العزاء

زار المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أسرة الشهيد أحمد محمود زيد، مجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة للقوات المسلحة بالعريش، لتقديم واجب العزاء، بقرية ميت عاصم، بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وأمر المحافظ بإطلاق اسم الشهيد أحمد محمد زايد على المدرسة الإعدادية بنات بقرية ميت عاصم، بإدارة منية النصر التعليمية، وتقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية لأسرة الشهيد.

كما التقى "إمام" بمواطنى القرية، واستمع لمتطلباتهم، ووجه لرئيس المركز بتلبية كافة مطالب المواطنين والتنسيق لعقد لقاء مفتوح بالمواطنين.