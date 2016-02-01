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حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 2/3 /2016

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حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 2/3 /2016 حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 2/3 /2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>تتقدم بشكل سريع، وتنهى مهام كانت تشكل ضغط عصبى عليك، تبدأ فى طرح أفكار جديدة يلقى بعضها قبول زملائك ورؤسائك فى العمل، الترقيات قادمة، و احوالك المالية فى تحسن ملحوظ، لكن أحذر من الأنخراط فى مشاعر الفرح وتنسى تنفيذ الأفكار الرئيسية.

على الصعيد العاطفى:


>هدية من شخص قريب تسعد قلبك بشدة، الالتقاء بالأصدقاء القدامى، يجدد طاقتك ويشعل حماسك، ويغير حالتك المزاجية، تتعامل مع الأشخاص بمرونة مما يجعلك فى مكانة خاصة عندهم، وتستمر فى قضاء أوقات رائعة مع أحد المقربين منك، وتعيش أيام قادمة جميلة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>تتغلب على مشكلة صحية، بفضل إرادتك و شعورك بأنك تستطيع أن تهزم المرض، ربما تكون المشكلات النفسية أكثر صعوبة من المشكلات البدنية، تحتاج إلى الأبتعاد عن التوترات و تناول المشوربات المهدئة، والعصائر الطازجة، و لا مانع من تناول بعض قطع الحلوى المفضلة لديك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة جيدة ن ويتخلص من مشكلات نفسية ظلت تؤرقه لفترة طويلة، تطرح بعض الأفكار الجيدة التى تلقى قبولاً من المحيطين بك، وتستعيد دورك الريادى فى العمل، ومقابلتك لأصدقائك القدامى تشجعك على القيام بأشياء كنت تؤجلها كثيراً، استمر على هذا النشاط، ويمكن أن تدعمه بتناول العاصئر والمشروبات المهدئة.

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مصر 365

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