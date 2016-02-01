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برج الثور حظك اليوم الاربعاء 3/2/2016

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برج الثور حظك اليوم الاربعاء 3/2/2016 برج الثور حظك اليوم الاربعاء 3/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تستمر حالة الاستقرار فى حياتهم العملية وعلى المستوى الوظيفى دون حراك واضح وصريح، لذلك من الممكن ان يتعرضون إلى حالة من الاكتئاب أو الاعتقاد الخاطئ بان مستواهم تراجع بدون نهاية، لكن فى الحقيقة الأمر يحتاج إلى قليل من الصبر .

على الصعيد العاطفى:


>قد يتعرض أبناء هذا البرج فى هذا اليوم على كبوة عاطفية كبيرة يكون سببها الخيانة أو الشك المبالغ فيه، لذلك يجب أن يتجنبوا هذه المشاكل ويحاولون أن يحتفظوا بثباتهم الانفعالى وهدوئهم .
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>برج الثور على الصعيد الصحي:


>بالنسبة إلى الحالة الصحية فلا داعى إلى الخوف إنما يفضل أن يخضعون على الفحوصات الطبية بانتظام حتى لا يتعرضون على مشاكل كبيرة فى المستقبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

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مصر 365

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