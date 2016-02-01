برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>أخبار سعيدة ستدق أبوابك ربما ترقية أو مكاسب مادية كبيرة ستتحصل عليها، لذلك أبشر وانتظر انفراجة كبيرة فى حياتك العملية، ولا تقلق إن تأخرت هذه الانباء قليلا لانها اتية لكن تمهل قليلا .>سيمر أبناء هذا البرج بمشاكل كبيرة ناتجة عن اكتشاف عدم التفاهم مع شركاء حياتهم، والمشكلة هنا هو المأزق بين تكملة الحياة وبين وضع حد لهذه المهازل، لكن إذا كان الانفصال هو الحل فلا تتردد.>استقرار نسبى سيتمتع به أبناء هذا البرج فلا جديد فى حالتهم الصحية والطبية فسيشعرون بتحسن كبير على العكس تماما من المشاكل الصحية التى مروا بها طوال السنوات الماضية .>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.