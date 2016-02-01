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حظك اليوم برج العقرب ليوم الاربعاء 2016/2/3

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الاربعاء 2016/2/3 حظك اليوم برج العقرب ليوم الاربعاء 2016/2/3

لبرج العقرب :


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حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:


>ستحصل على تقدير معنوى ومادى ينصفك وسط زملائك بعد فترات طويلة من الاحساس بالظلم، لذلك حاول أن تتفاءل ولا تدع فرصة لأى مشكلة ان تأخذ من حقها معك فى عملك، وانطلق نحو تحقيق أحلامك.

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:


>المشاكل العاطفية مازالت تسيطر على حياتهم الرومانسية وتفقدها معانيها الجميلة، لذلك مهلا ان تحتاج إلى وقفة مع ذاتك حتى تأخذ القرار المناسب سواء بالاستمرار او التوقف ولا داعى للخوف من الانفصال.

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:


>يفضل ان تخضعوا للفحوصات الطبية لتتأكدوا من حالتم الصحية، ولا تستهونوا ببعض المشاكل البسيطة كالصداع أو الام البطن. .
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>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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