حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2 فبراير 2016

حظك اليوم

>حظك اليوم لبرج العقرب :

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني: برج العقرب ليوم الثلاثاء 2016/2/1>حظك اليوم لبرج العقرب :>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:



>ستحصل على تقدير معنوى ومادى ينصفك وسط زملائك بعد فترات طويلة من الاحساس بالظلم، لذلك حاول أن تتفاءل ولا تدع فرصة لأى مشكلة ان تأخذ من حقها معك فى عملك، وانطلق نحو تحقيق أحلامك.

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

>المشاكل العاطفية مازالت تسيطر على حياتهم الرومانسية وتفقدها معانيها الجميلة، لذلك مهلا ان تحتاج إلى وقفة مع ذاتك حتى تأخذ القرار المناسب سواء بالاستمرار او التوقف ولا داعى للخوف من الانفصال.

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:



>يفضل ان تخضعوا للفحوصات الطبية لتتأكدوا من حالتم الصحية، ولا تستهونوا ببعض المشاكل البسيطة كالصداع أو الام البطن. .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:



>أخبار سعيدة ستدق أبوابك ربما ترقية أو مكاسب مادية كبيرة ستتحصل عليها، لذلك أبشر وانتظر انفراجة كبيرة فى حياتك العملية، ولا تقلق إن تأخرت هذه الانباء قليلا لانها اتية لكن تمهل قليلا .

على الصعيد العاطفى:

>سيمر أبناء هذا البرج بمشاكل كبيرة ناتجة عن اكتشاف عدم التفاهم مع شركاء حياتهم، والمشكلة هنا هو المأزق بين تكملة الحياة وبين وضع حد لهذه المهازل، لكن إذا كان الانفصال هو الحل فلا تتردد.

برج الجدى على الصعيد الصحي:



>استقرار نسبى سيتمتع به أبناء هذا البرج فلا جديد فى حالتهم الصحية والطبية فسيشعرون بتحسن كبير على العكس تماما من المشاكل الصحية التى مروا بها طوال السنوات الماضية .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

>تستمر حالة الاستقرار فى حياتهم العملية وعلى المستوى الوظيفى دون حراك واضح وصريح، لذلك من الممكن ان يتعرضون إلى حالة من الاكتئاب أو الاعتقاد الخاطئ بان مستواهم تراجع بدون نهاية، لكن فى الحقيقة الأمر يحتاج إلى قليل من الصبر .

على الصعيد العاطفى:



>قد يتعرض أبناء هذا البرج فى هذا اليوم على كبوة عاطفية كبيرة يكون سببها الخيانة أو الشك المبالغ فيه، لذلك يجب أن يتجنبوا هذه المشاكل ويحاولون أن يحتفظوا بثباتهم الانفعالى وهدوئهم .

برج الثور على الصعيد الصحي:

>بالنسبة إلى الحالة الصحية فلا داعى إلى الخوف إنما يفضل أن يخضعون على الفحوصات الطبية بانتظام حتى لا يتعرضون على مشاكل كبيرة فى المستقبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :



>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 1/2 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

>تتقدم بشكل سريع، وتنهى مهام كانت تشكل ضغط عصبى عليك، تبدأ فى طرح أفكار جديدة يلقى بعضها قبول زملائك ورؤسائك فى العمل، الترقيات قادمة، و احوالك المالية فى تحسن ملحوظ، لكن أحذر من الأنخراط فى مشاعر الفرح وتنسى تنفيذ الأفكار الرئيسية.

على الصعيد العاطفى:



>هدية من شخص قريب تسعد قلبك بشدة، الالتقاء بالأصدقاء القدامى، يجدد طاقتك ويشعل حماسك، ويغير حالتك المزاجية، تتعامل مع الأشخاص بمرونة مما يجعلك فى مكانة خاصة عندهم، وتستمر فى قضاء أوقات رائعة مع أحد المقربين منك، وتعيش أيام قادمة جميلة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تتغلب على مشكلة صحية، بفضل إرادتك و شعورك بأنك تستطيع أن تهزم المرض، ربما تكون المشكلات النفسية أكثر صعوبة من المشكلات البدنية، تحتاج إلى الأبتعاد عن التوترات و تناول المشوربات المهدئة، والعصائر الطازجة، و لا مانع من تناول بعض قطع الحلوى المفضلة لديك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :



>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة جيدة ن ويتخلص من مشكلات نفسية ظلت تؤرقه لفترة طويلة، تطرح بعض الأفكار الجيدة التى تلقى قبولاً من المحيطين بك، وتستعيد دورك الريادى فى العمل، ومقابلتك لأصدقائك القدامى تشجعك على القيام بأشياء كنت تؤجلها كثيراً، استمر على هذا النشاط، ويمكن أن تدعمه بتناول العاصئر والمشروبات المهدئة.

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 1 / 2/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

>حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى رسمتها لها، أو هكذا تبدو لك، فبعض العقبات الصغيرة التى تقف فى طريقك تصيبك بالإحباط ولكن الحقيقة أن كل الأمور على ما يرام تحتاج فقط بعض الصبر والحنكة فى التعامل وألا تستعجل النتائج.

على الصعيد العاطفى:



>خلال اليوم تجرى اتصالات جديدة قد تحمل لك تطورات على الصعيد العاطفى، سواء من خلال تكوين صداقات جديدة أو اعادة التواصل بأصدقاء قدامى فى الحالتين سيحملان لك بعض المفاجآت بشأن شريك حياتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>امنح صحتك بعض الاهتمام خاصة جهازك الهضمى وجهاز المناعة، امتنع عن تناول الأطعمة غير الصحية خاصة أن لياقتك البدنية ضعيفة للغاية وهذا يجعلك أكثر عرضة للارهاق وأكثر ميلاً للكسل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:



>اعتزازك بكرامتك يفيدك كثيرا اليوم رغم انك اعتدت أن يسبب لك المشاكل ويحرمك الكثير من الفرص، حاول أن تحافظ على مشاعر الآخرين كما تتمنى أن يحافظوا على مشاعرك.

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 1 / 2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>تواجه سوء فهم يضعك فى موقف عصيب للغاية اليوم فى العمل ولكن يمكنك تخطيه إذا حرصت على ألا توجه انتقادات كثيرة طوال الوقت لأن هذا يجعل الآخرين متربصين بك ويترصدون أخطائك

على الصعيد العاطفى:



>حياتك العاطفية تمر بمرحلة من الركود فى الوقت الحالى لذلك حاول أن تنعشها بشيء غير تقليدى فأى مبادرة صغيرة منك ستلقى اهتماما واعجابا من الشريك اغتنم الفرصة واستمتع.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>ضغوط العمل تسبب لك مشاكل كثيرة على الصعيد النفسى والصحى فمشاكلك مع الصداع وحتى آلام القولوون العصبى سببها التوتر يمكنك تخفيف كل هذا بقضاء وقت ممتع مع أسرتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:



>تعيش تجربة مثيرة اليوم فى مجال العمل وتحصل على معلومات جديدة تجعلك فى موقف قوى فحاول استثمارها بذكاء ولا تهدر هذه الفرصة

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 1/2 /2016

>السرطان على الصعيد المهنى:

>تتابع أخبار صديق فى العمل، لتعرف مدى تأثير أفكارك فيه، أنت شخصية قيادية، لكنك احياناً تسىء الاختيار، تحتاج إلى تنحية المشاعر الشخصية جانباً فى الناحية العملية، ولا تعتمد على الثقة المطلقة فى الأشخاص، ربما تكون الأنطباعات الأولية خاطئة، تأكد من معادن الأشخاص ثم قرر الأعتماد عليهم، فى مهام صعبة.

على الصعيد العاطفى:



>تتلقى صدمة من شخص قريب منك، وتجد شخصيات غريبة عنك، تقف بجانبك، أحكامك التى تصدرها على الأشخاص بتسرع، تكبدك الكثير من الخسائر، لا تتعامل مع المحيطين بك بحسن نية زائد، أجعل الحذر يتواجد داخل علاقاتك بالأشخاص، وتأكد من أن الأشخاص يبادلوك نفس المشاعر.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>أحوالك الصحية جيدة، لكن الضغوط النفسية تتسب لك فى الكثير من المشكلات، مثل صعوبة التنفس، والقولون العصبى، ابتعد عن الوجبات الدسمة، والسعرات الحرارية العالية، وتناول مشروبات مريحة للأعصاب مثل الكاكاو والنعناع، ولا تنسى الرياضة تغير الحالة المزاجية.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان:



>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش يوم صادم على عدة أصعدة، فعلى صعيد العمل يكتشف أن الانحياز لأشخاص بعينهم يضعه فى مواقف محرجة، ويقلل من خبرته فى مجال الأدارة، ولم تختلف الحالة العاطفية كثيراً عن الصحية، حيث يتقبل صدمة من أحد الأشخاص المقربين، عليك أن تتحلى بالحذر النسبى.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2/2/2016

>الدلو على الصعيد المهني:

>تتغير الوضاع حولك والأمور تنقلب رأساً على عقب، تحتاج إلى اعادة ترتيب أولوياتك، وتحديد الأفكار التى ستدعم موقفك فى الفترات القادمة، الأشخاص المحيطين بك فى حالة ترقب دائم، تعامل بشكل أكثر حذر، ولا تعطى لأحد سرك، خاصة فى هذه الأوقات التى تحكمها بعض الكلمات.

على الصعيد العاطفى:



>الصداقات من الممكن أن تنقلب إلى حب حقيقى، وهناك شخص معك وبجوراك، ويكن لك مشاعر من الحب الشديد، رغم إنك تضعه فى قائمة الأصدقاء، فكر جيداً، حدد أهمية الأشخاص فى حياتك، ولا تدع الفرصة تهرب من يدك، فالحب الحقيقى لا يأتى كثيراً.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى تفريغ رأسك من كافة المشكلات والمواقف الروتينية المزعجة، لتصل إلى درجة من درجات نقاء الذهن، انت من محبى السينما و الفن بشكل عام، وتعتبر الأفلام الرومانسية و الأغانى الكلاسيكية أفضل علاج لك، بالإضافة إلى المشروبات المهدئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:



>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو، أن يواجه مجموعة مشكلات فى محيط العمل، بسبب تغير الأوضاع و زيادة الأحاديث الجانبية، الأفاكر المحددة و الأهداف الواضحة ربما تكون هى الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلات بأقل خسائر ممكنة، قائمة الأصدقاء تحتوى على أحد الأشخاص الذى يكن لك مشاعر دافئة جميلة، حاول أن تقترب أكثر من هذا الشخص، وتحدد أهمية الأشخاص فى حياتك.

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 1 / 2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

>هذا هو الوقت الأسعد لمن هم فى مهن ذات علاقة بالصحة مثل الأطباء أو الممرضات أو مديرى المستشفيات، أو حتى طلاب الطب، فهؤلاء سيحققون درجة عالية من النجاح فى مجال عملهم وينجزون خطوات كبيرة فى حياتهم المهنية.

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>على الصعيد العاطفى:

>لا تضغط على شريك حياتك فى المرحلة الحالية فهو يمر بوقت صعب وقد يؤدى ضغطك عليه إلى أن يهرب من العلاقة بشكل نهائى وتخسرا كثيرًا، حاول أن تتجنب المواجهة اليوم.

برج الحوت على الصعيد الصحي:



>حان الوقت للحصول على استراحة ولو حتى قصيرة كى تهتم من جديد بصحتك وتأخذ هدنة من التوتر والقلق والمشاعر السلبية المسيطرة عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>اليوم أنت فى حالة جيدة وممتلئ بالإلهام وعقلك يعمل بنشاط وتأتى باستمرار بأفكار واستراتيجيات جديدة واليوم سيكون مثمر للغاية بالنسبة لك حتى لو فسدت بعض الأمور لا تأخذها بعين الاعتبار.

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 1/2 /2016

>الحمل على الصعيد المهنى:



>أنت على موعد مع المفاجئات اليوم، الأحداث سريعة ومتتالية ، وستجد بعض القرارات التى ستفاجئك، لكنك ستفهم لاحقاً انها ستفيدك كثيراً، وستكسبك خبرات، تغير من وضعك فى محيط العمل، تصلى إلى حد الأكتفاء من الأفكار التى لم تنفذ، حاول أن تنفذ هذه الأفكار حتى لا تفقد جمالها.

على الصعيد العاطفى:

>بالرغم من إنك محط أهتمام للعديد من الأشخاص، إلا أن بعض تصرفاتك تبدو غريبة على المحيطين بك، حاول أن تنتقى ألفاظك وتبتعد عن الكلمات الحادة التى تقولها فى غير أوقاتها، ولا تتعامل بتلقائية زائدة مع أشخاص لا تعرفهم، حتى لا تأخذ عنك انطباعات خاطئة، امشى فى العلاقات مع الأشخاص بخطى تدريجية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:



>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، أجواء الطقس غير المستقرة،و إصرارك على الاستمتاع بأوقات الأمطار، لن تمر بسهولة، ونزلات البرد هذه المرة لن تمر مرور الكرام، الزم الفراش و تناول المشروبات الدافئة، ولا تنسى الملابس الثقيلة.

توقعات علماء الفلك لمولود برج الحمل:





>برج الجوزاء على الصعيد المهني: >يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش يوم مليء بالأحداث و القرارات التى يراها فى بادئ الأمر غريبة، لكنه سيفهم طبيعتها معر مرور الوقت،تحتاج إلى السيطرة على كلماتك وعدم القائها دون تفهم معناها، التلقائية غير مطلوبة فى كل الأوقات، وحرصك على معايشة اجواء الشتاء، تتسبب لك فى الأصابة بنزلة برد، لكن سرعان ما تتعافى منها. برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 1 / 2/2016>برج الجوزاء على الصعيد المهني:



>اليوم يوم حظك إذا كنت تعمل فى مجال الاستثمار، من المتوقع أن تعقد بعض الصفقات المميزة للغاية والصفقات القديمة تؤتى ثمارها اليوم، وسيختتم اليوم بطريقة مميزة وتحقق أهدافك على المدى الطويل.

على الصعيد العاطفى:

>حاول أن تتعامل مع مشاكلك بنفسك وتعتمد على نفسك قليلاً ولا تثقل كاهل شريكك بالكثير من التفاصيل التى لا تعنيه وتجعله يحمل الهم بدلاً منك ويشعر أن العلاقة تحولت إلى واجب ثقيل عليه القيام به.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:



>يجب أن تضع صحتك على قائمة اولوياتك اليوم، انتبه اليها وكن حذرًا بشأن الأشياء التى قد تتسبب فى مشاكل صحية لك وبشكل خاص من البرد والانفلونزا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تتمتع بسحر شديد اليوم وجاذبية كبيرة تجاه الآخرين مما يجعلك تنجح فى إقناعهم بأى شيء بسهولة تامة فحاول أن تستغل هذه الفرصة بحذر شديد وتحقق انجازات كبيرة على الصعيد الشخصى والمهني.

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/1

>حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهني:



>تعد هذا العام هو العام الأفضل بالنسبة لأبناء برج الأسد لذلك حاولوا ان يستغلوا بعض الفرص التى تتاح لهم دون ان يضيعوا ولا فرصة واحدة، لان إذا فاتهم هذا العام دون ان يحققوا امالهم المطلوبة سيعودن ويندمون.

على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون فى قمة توهجه والحالة العاطفية ستزدهر وسيحققون كل ما يتمنونه ومن الممكن ان يكون هذا الشهر بداية لتغير حالتهم الاجتماعية وتحويل علاقتهم العاطفية إلى الرسمية .

على الصعيد الصحي:



>بالنسبة للحالة الصحية فمن المتوقع وقوعهم فى بعض المشاكل التى تكاد تهتك بصحتهم وتضعهم فى حالة مرضية قاسية لكنت فى النهاية سيخرجون منها دون أى أثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.