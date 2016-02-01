برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/2

حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>تعد هذا العام هو العام الأفضل بالنسبة لأبناء برج الأسد لذلك حاولوا ان يستغلوا بعض الفرص التى تتاح لهم دون ان يضيعوا ولا فرصة واحدة، لان إذا فاتهم هذا العام دون ان يحققوا امالهم المطلوبة سيعودن ويندمون.>الحب سيكون فى قمة توهجه والحالة العاطفية ستزدهر وسيحققون كل ما يتمنونه ومن الممكن ان يكون هذا الشهر بداية لتغير حالتهم الاجتماعية وتحويل علاقتهم العاطفية إلى الرسمية .>بالنسبة للحالة الصحية فمن المتوقع وقوعهم فى بعض المشاكل التى تكاد تهتك بصحتهم وتضعهم فى حالة مرضية قاسية لكنت فى النهاية سيخرجون منها دون أى أثر.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.