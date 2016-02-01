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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/2

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/2 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/2

لبرج الأسد:
>على الصعيد المهني:


>تعد هذا العام هو العام الأفضل بالنسبة لأبناء برج الأسد لذلك حاولوا ان يستغلوا بعض الفرص التى تتاح لهم دون ان يضيعوا ولا فرصة واحدة، لان إذا فاتهم هذا العام دون ان يحققوا امالهم المطلوبة سيعودن ويندمون.

على الصعيد العاطفي:


>الحب سيكون فى قمة توهجه والحالة العاطفية ستزدهر وسيحققون كل ما يتمنونه ومن الممكن ان يكون هذا الشهر بداية لتغير حالتهم الاجتماعية وتحويل علاقتهم العاطفية إلى الرسمية .

على الصعيد الصحي:


>بالنسبة للحالة الصحية فمن المتوقع وقوعهم فى بعض المشاكل التى تكاد تهتك بصحتهم وتضعهم فى حالة مرضية قاسية لكنت فى النهاية سيخرجون منها دون أى أثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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