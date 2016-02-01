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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

الحمل على الصعيد المهنى:


>أنت على موعد مع المفاجئات اليوم، الأحداث سريعة ومتتالية ، وستجد بعض القرارات التى ستفاجئك، لكنك ستفهم لاحقاً انها ستفيدك كثيراً، وستكسبك خبرات، تغير من وضعك فى محيط العمل، تصلى إلى حد الأكتفاء من الأفكار التى لم تنفذ، حاول أن تنفذ هذه الأفكار حتى لا تفقد جمالها.

على الصعيد العاطفى:


>بالرغم من إنك محط أهتمام للعديد من الأشخاص، إلا أن بعض تصرفاتك تبدو غريبة على المحيطين بك، حاول أن تنتقى ألفاظك وتبتعد عن الكلمات الحادة التى تقولها فى غير أوقاتها، ولا تتعامل بتلقائية زائدة مع أشخاص لا تعرفهم، حتى لا تأخذ عنك انطباعات خاطئة، امشى فى العلاقات مع الأشخاص بخطى تدريجية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، أجواء الطقس غير المستقرة،و إصرارك على الاستمتاع بأوقات الأمطار، لن تمر بسهولة، ونزلات البرد هذه المرة لن تمر مرور الكرام، الزم الفراش و تناول المشروبات الدافئة، ولا تنسى الملابس الثقيلة.

توقعات علماء الفلك لمولود برج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش يوم مليء بالأحداث و القرارات التى يراها فى بادئ الأمر غريبة، لكنه سيفهم طبيعتها معر مرور الوقت،تحتاج إلى السيطرة على كلماتك وعدم القائها دون تفهم معناها، التلقائية غير مطلوبة فى كل الأوقات، وحرصك على معايشة اجواء الشتاء، تتسبب لك فى الأصابة بنزلة برد، لكن سرعان ما تتعافى منها.

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مصر 365

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