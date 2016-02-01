برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>اليوم يوم حظك إذا كنت تعمل فى مجال الاستثمار، من المتوقع أن تعقد بعض الصفقات المميزة للغاية والصفقات القديمة تؤتى ثمارها اليوم، وسيختتم اليوم بطريقة مميزة وتحقق أهدافك على المدى الطويل.>حاول أن تتعامل مع مشاكلك بنفسك وتعتمد على نفسك قليلاً ولا تثقل كاهل شريكك بالكثير من التفاصيل التى لا تعنيه وتجعله يحمل الهم بدلاً منك ويشعر أن العلاقة تحولت إلى واجب ثقيل عليه القيام به.>يجب أن تضع صحتك على قائمة اولوياتك اليوم، انتبه اليها وكن حذرًا بشأن الأشياء التى قد تتسبب فى مشاكل صحية لك وبشكل خاص من البرد والانفلونزا.>تتمتع بسحر شديد اليوم وجاذبية كبيرة تجاه الآخرين مما يجعلك تنجح فى إقناعهم بأى شيء بسهولة تامة فحاول أن تستغل هذه الفرصة بحذر شديد وتحقق انجازات كبيرة على الصعيد الشخصى والمهني.