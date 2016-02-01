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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

على الصعيد المهني:


>هذا هو الوقت الأسعد لمن هم فى مهن ذات علاقة بالصحة مثل الأطباء أو الممرضات أو مديرى المستشفيات، أو حتى طلاب الطب، فهؤلاء سيحققون درجة عالية من النجاح فى مجال عملهم وينجزون خطوات كبيرة فى حياتهم المهنية.

على الصعيد العاطفى:


>لا تضغط على شريك حياتك فى المرحلة الحالية فهو يمر بوقت صعب وقد يؤدى ضغطك عليه إلى أن يهرب من العلاقة بشكل نهائى وتخسرا كثيرًا، حاول أن تتجنب المواجهة اليوم.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>حان الوقت للحصول على استراحة ولو حتى قصيرة كى تهتم من جديد بصحتك وتأخذ هدنة من التوتر والقلق والمشاعر السلبية المسيطرة عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>اليوم أنت فى حالة جيدة وممتلئ بالإلهام وعقلك يعمل بنشاط وتأتى باستمرار بأفكار واستراتيجيات جديدة واليوم سيكون مثمر للغاية بالنسبة لك حتى لو فسدت بعض الأمور لا تأخذها بعين الاعتبار.
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مصر 365

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