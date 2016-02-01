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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2/2 /2016

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2/2 /2016 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2/2 /2016

السرطان على الصعيد المهنى:


>تتابع أخبار صديق فى العمل، لتعرف مدى تأثير أفكارك فيه، أنت شخصية قيادية، لكنك احياناً تسىء الاختيار، تحتاج إلى تنحية المشاعر الشخصية جانباً فى الناحية العملية، ولا تعتمد على الثقة المطلقة فى الأشخاص، ربما تكون الأنطباعات الأولية خاطئة، تأكد من معادن الأشخاص ثم قرر الأعتماد عليهم، فى مهام صعبة.

على الصعيد العاطفى:


>تتلقى صدمة من شخص قريب منك، وتجد شخصيات غريبة عنك، تقف بجانبك، أحكامك التى تصدرها على الأشخاص بتسرع، تكبدك الكثير من الخسائر، لا تتعامل مع المحيطين بك بحسن نية زائد، أجعل الحذر يتواجد داخل علاقاتك بالأشخاص، وتأكد من أن الأشخاص يبادلوك نفس المشاعر.

على الصعيد الصحي:


>أحوالك الصحية جيدة، لكن الضغوط النفسية تتسب لك فى الكثير من المشكلات، مثل صعوبة التنفس، والقولون العصبى، ابتعد عن الوجبات الدسمة، والسعرات الحرارية العالية، وتناول مشروبات مريحة للأعصاب مثل الكاكاو والنعناع، ولا تنسى الرياضة تغير الحالة المزاجية.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش يوم صادم على عدة أصعدة، فعلى صعيد العمل يكتشف أن الانحياز لأشخاص بعينهم يضعه فى مواقف محرجة، ويقلل من خبرته فى مجال الأدارة، ولم تختلف الحالة العاطفية كثيراً عن الصحية، حيث يتقبل صدمة من أحد الأشخاص المقربين، عليك أن تتحلى بالحذر النسبى.

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مصر 365

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