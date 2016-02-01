برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 2 / 2/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تواجه سوء فهم يضعك فى موقف عصيب للغاية اليوم فى العمل ولكن يمكنك تخطيه إذا حرصت على ألا توجه انتقادات كثيرة طوال الوقت لأن هذا يجعل الآخرين متربصين بك ويترصدون أخطائك>حياتك العاطفية تمر بمرحلة من الركود فى الوقت الحالى لذلك حاول أن تنعشها بشيء غير تقليدى فأى مبادرة صغيرة منك ستلقى اهتماما واعجابا من الشريك اغتنم الفرصة واستمتع.>ضغوط العمل تسبب لك مشاكل كثيرة على الصعيد النفسى والصحى فمشاكلك مع الصداع وحتى آلام القولوون العصبى سببها التوتر يمكنك تخفيف كل هذا بقضاء وقت ممتع مع أسرتك.>تعيش تجربة مثيرة اليوم فى مجال العمل وتحصل على معلومات جديدة تجعلك فى موقف قوى فحاول استثمارها بذكاء ولا تهدر هذه الفرصة.