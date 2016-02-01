حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2/2/2016

الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:



>برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تتغير الوضاع حولك والأمور تنقلب رأساً على عقب، تحتاج إلى اعادة ترتيب أولوياتك، وتحديد الأفكار التى ستدعم موقفك فى الفترات القادمة، الأشخاص المحيطين بك فى حالة ترقب دائم، تعامل بشكل أكثر حذر، ولا تعطى لأحد سرك، خاصة فى هذه الأوقات التى تحكمها بعض الكلمات.>الصداقات من الممكن أن تنقلب إلى حب حقيقى، وهناك شخص معك وبجوراك، ويكن لك مشاعر من الحب الشديد، رغم إنك تضعه فى قائمة الأصدقاء، فكر جيداً، حدد أهمية الأشخاص فى حياتك، ولا تدع الفرصة تهرب من يدك، فالحب الحقيقى لا يأتى كثيراً.>تحتاج إلى تفريغ رأسك من كافة المشكلات والمواقف الروتينية المزعجة، لتصل إلى درجة من درجات نقاء الذهن، انت من محبى السينما و الفن بشكل عام، وتعتبر الأفلام الرومانسية و الأغانى الكلاسيكية أفضل علاج لك، بالإضافة إلى المشروبات المهدئة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو، أن يواجه مجموعة مشكلات فى محيط العمل، بسبب تغير الأوضاع و زيادة الأحاديث الجانبية، الأفاكر المحددة و الأهداف الواضحة ربما تكون هى الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلات بأقل خسائر ممكنة، قائمة الأصدقاء تحتوى على أحد الأشخاص الذى يكن لك مشاعر دافئة جميلة، حاول أن تقترب أكثر من هذا الشخص، وتحدد أهمية الأشخاص فى حياتك.