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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016 برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى رسمتها لها، أو هكذا تبدو لك، فبعض العقبات الصغيرة التى تقف فى طريقك تصيبك بالإحباط ولكن الحقيقة أن كل الأمور على ما يرام تحتاج فقط بعض الصبر والحنكة فى التعامل وألا تستعجل النتائج.

على الصعيد العاطفى:


>خلال اليوم تجرى اتصالات جديدة قد تحمل لك تطورات على الصعيد العاطفى، سواء من خلال تكوين صداقات جديدة أو اعادة التواصل بأصدقاء قدامى فى الحالتين سيحملان لك بعض المفاجآت بشأن شريك حياتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>امنح صحتك بعض الاهتمام خاصة جهازك الهضمى وجهاز المناعة، امتنع عن تناول الأطعمة غير الصحية خاصة أن لياقتك البدنية ضعيفة للغاية وهذا يجعلك أكثر عرضة للارهاق وأكثر ميلاً للكسل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>اعتزازك بكرامتك يفيدك كثيرا اليوم رغم انك اعتدت أن يسبب لك المشاكل ويحرمك الكثير من الفرص، حاول أن تحافظ على مشاعر الآخرين كما تتمنى أن يحافظوا على مشاعرك.

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مصر 365

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