ضبط 3 متهمين يزورون أوراقا رسمية منسوبة للأزهر فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 3 متهمين يزورون الأوراق والمستندات الرسمية للمواطنين بالمحافظة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بورود معلومات إلى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام كل من وليد م م 44 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيم الشيخ حسن بدائرة قسم الفيوم، ومحمد ح ع 44 سنة ممرض بمركز طبى بمدينة الفيوم، وأسامة ع ع 34 سنة مهندس بالرى بمحافظة بنى سويف ومقيم صفط الغربية بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسميه لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى، وأنهم يتخذون من مسكن الأول مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى من خلال أعمال التزوير، مستخدمين أجهزة الحواسب الآلية وطابعات ألوان.

بتشكيل فريق بحث تبين صحة المعلومات وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم جهاز كمبيوتر عدد 1 فلاشة عليها أختام شعار الجمهورية لجميع المصالح الحكومية وجهاز تغليف مستندات بلاستيك يستخدم فى تغليف البطاقات والرخص المزورة وشهادات محو الأمية وخاتم شعار الجمهورية مزور وأكلاشيه يقرأ بصمته ماكرون للحاسبات والنظم، وشهادة محو أمية منسوب صدورها للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مختومة بختم شعار الجمهورية و3 نتيجة تحليل مواد مخدرة منسوب صدورها لوزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للمعامل مختوم بختم شعار الجمهورية و3 عقد شهادة اعتناق الإسلام منسوب صدورها للأزهر الشريف مختوم بختم شعار الجمهورية، وعدد 2 عقد تخصص وحدات سكنية تعاونية منسوب صدورها لجمعية صقر قريش بختم شعار الجمهورية عدد و2 توكيل منسوب صدوره بختم شعار الجمهورية و8 صور بطاقات رقم قومى و3 شهادات صحية على بياض مختومة بخاتم شعار الجمهورية، و3 خطابات إجازة مرضية على بياض مختوم بخاتم شعار الجمهوريه وخطاب مختوم بختام شعار الجمهورية باسم فتحية م ع غير منسوب لأى جهة، تم إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.