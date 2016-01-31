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5 طرق تساعدك على النوم وتجعل أعضاء الجسم تعمل بشكل أفضل

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5 طرق تساعدك على النوم وتجعل أعضاء الجسم تعمل بشكل أفضل 5 طرق تساعدك على النوم وتجعل أعضاء الجسم تعمل بشكل أفضل
يعد النوم من أفضل الطرق العلاجية الحديثة التى تساعد على تهدئة الأعصاب، وإعطاء قسط من الراحة تساعد أعضاء الجسم على العمل بشكل أفضل.

ويعانى البعض من الأرق لأسباب كثيرة قد تكون نفسية أو عضوية، وفى السطور التالية يقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" أفضل 5 طرق تساعد على النوم بشكل أسرع ودون الشعور بأرق وهى:

1. الرياضة
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لا يشترط ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة ولكن تحديد موعد لها فى اليوم وهذه هى الطريقة المثلى لدخولك فى النوم،و تعتمد هذه الرياضة على الجرى أو ركوب الدراجة أو السباحة مدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة.

2. الجمع بين الكربوهيدرات والبروتينات فى وجبة العشاء
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الكربوهيدرات من الأحماض الأمينية التى تسبب النعاس والبروتينات تساعد على بناء جسمك والحصول على الثنائى فى وجبة خفيفة يساعد على الهدوء فى النوم وأخذ قسط كافى منه، ومن أمثلة هذه الوجبة زبدة الفول السودانى أو الجبن على الخبز المحمص.

3. تهدئة أعصابك
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هناك بعض الأجواء التى يمكنك خلقها حولك أثناء النوم حتى تستغرق فيه، كأن تكون الغرفة باردة تعمل على تهدئة الأعصاب.

4. الزيوت العطرية
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أثبتت العديد من التجارب أن استخدام قطرات الزيوت العطرية على قطعة قماش ووضعها أسفل الوسادة يساعد على استرخاء الأعصاب والنوم سريعا.

5. تغطية العين
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تستخدم هذه الطريقة عند ركوب الطائرات فى الأغلب ويمكن استخدامها فى المنزل فالظلام يساعد على الاسترخاء وإجبار عضلات العين على الغلق للخلود فى النوم.

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