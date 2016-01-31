النائب رحمى بكير يعلن دعمه لإنشاء مستشفى للأورام بسيناء

وخلال اللقاء استعرض الإعلامى "عادل رستم"، أحد القائمين على المشروع الخيرى الفكرة فى إقامته التى تحولت إلى عمل على الأرض من خلال اتخاذ مسار رسمى لتنفيذ أول خطوة فى إنشاء المستشفى وهو إشهار مؤسسة أهلية خيرية من خلالها يتم فتح حساب بنكى لتلقى التبرعات تحمل اسم "مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية".
وأشار إلى أن الفكرة تجاوزت مرحلة أنها فكرة إلى أمر حقيقى يتم على الأرض من خلال لجان عمل تعاين أراض أعلن أصحابها أنهم سيقدمونها لبناء المستشفى بمنطقة غرب العريش، وأخرى لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.
وأوضح "إسلام عروج" أحد القائمين على المشروع الخيرى، أن عددا من الأهالى أبدو ترحيبهم من خلال تقديم أراضى فى مواقع متميزة، وجدد التأكيد أن جميع من يعملون فى هذا المشروع الخيرى هدفهم إنجازه ولا يوجد لهم أى هوى أو مصلحة شخصية.
من جانبه أعلن الشيخ "عبدالكريم بكير" أحد رموز منطقة أبوصقل باسم عائلات أبوصقل التبرع بقطعة أرض فى منطقة بغرب العريش، وهى جاهزة حال إقرار إشهار المؤسسة لمعاينتها، وأكد على دعم جميع الأهالى للمشروع، لافتا إلى خطورة المرض وحاجة المصابين به إلى وجود مستشفى لهم على أرض المحافظة.
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