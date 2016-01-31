ألبرت شفيق: دمج البرامج الرياضية بـ"النهار اليوم" بدءا من الغد

أعرب ألبرت شفيق، رئيس شبكة تلفزيون النهار، عن قلقله من أوضاع الرياضة فى مصر ، مؤكداً أن ما يدور على الساحة فى الوقت الحالى غير مطمئن، خاصة فى ظل غياب الجماهير والأزمات العديدة التى تواجهها الرياضة بشكل عام.

وأكد شفيق، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع أشرف ممدوح، عبر شاشة "النهار رياضة"، أنه سيتم دمج البرامج الرياضية، بقناة النهار اليوم بداية من غد الاثنين، موضحاً أن الجرعة الرياضة التى كانت تُبث على "النهار رياضة" ستكون بنفس القدر دون انتقاص، مشيراً إلى إمكانية إعادة بث القناة الرياضية المتخصصة مرة أخرى.

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