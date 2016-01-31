الشوط الثاني دربي الغضب - ميلان 3-0 إنتر.. الثااااااالث

كيف يعير الأهلي والزمالك مجتمعين ما يساوي قائمة فريقا كاملا في المباريات؟ هل يظل اسم اللاعب موجودا في قائمة ناديه الأصلي؟ كيف تتم إعارة لاعب إذا لم يكن مقيدا من الأساس؟ هذا بالإضافة لتوقيع الأندية عقودا مع اللاعبين تسمى بـ"عقود خارجية"، هل ما يحدث قانوني؟ FilGoal.com يوضح.

الأهلي أعار خلال الموسم الجاري حتى الآن تسعة لاعبين هم أحمد عبد الظاهر، كريم نيدفيد، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد حمدي، إسلام رشدي، محمد حمدي زكي، محمد فاروق، ومحمد رزق.

أما الزمالك فحتى الآن هناك 11 لاعبا تمت إعارتهم هم محمد جمال، ياسر إبراهيم، إسلام جمال، خالد قمر، شريف علاء، محمد عبد الرازق "بازوكا"، يوسف أوباما، أحمد سمير، عبد الله سيسيه، عبد الرحمن السويسي، وإبراهيم صلاح.

اتحاد الكرة

تحدث أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين لـFilGoal.com قائلا:"اللاعب المعار يتم رفع اسمه من قائمة فريقه وهذا الأمر تم تبليغ كل الأندية به في منشور مرسل لهم في أول الموسم".

وأضاف"كما أن هذا البند تم وضعه في لائحة شؤون اللاعبين التي نعمل بها منذ فترة كبيرة وكل الأندية تعرفها".

وأكمل"هذا يشبه ما حدث بين مؤمن زكريا والزمالك، فالأخير كان يؤكد أن إنبي لم يضع اسم اللاعب في قائمته، وبالتالي لا يحق له التصرف فيه".

وأتم"لكن مؤمن كان يمتلك عقدا مع إنبي ولذا قام ببيعه في النهاية للأهلي".

** صورة من لائحة شؤون اللاعبين**

وبسؤال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تحدث لـFilGoal.com"القائمة تضم 30 لاعبا، مقسمة إلى 25 لاعب محترف و5 من الشباب مواليد 1995 و1996".

وأضاف"يحق لكل ناد استبدال خمسة لاعبين فقط في قائمته بلاعبين جدد".

وعن العقود الخارجية واصل رئيس لجنة المسابقات حديثه"هذا العقد يتم توقيعه بين إدارة ناد ما واللاعب ولا يتم تأريخه أو تسجيله في اتحاد الكرة حتى ميعاد القيد".

إذن كيف تتم إعارة لاعب لم يكن مقيدا في قائمة ناديه من الأصل؟

أوضح رئيس لجنة المسابقات"يقوم اللاعب وناديه الأصلي وناديه الجديد الذي سُيعار إليه بتوقيع عقود ثلاثية بينهم".

وأردف"كما أن النادي الأول يقوم بإظهار تعاقده الذي لم يتم تسجيله في اتحاد الكرة مع اللاعب لناديه الجديد حتى يطمئن الجميع".

الأهلي

تحدث FilGoal.com بعد ذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الذي قال:"هناك لبس يحدث عند الجميع بسبب لائحة شؤون اللاعبين والسبب في ذلك الخلل هو اتحاد الكرة".

وبسؤاله عن السبب أوضح"اتحاد الكرة ليس مستقرا على لائحة معينة، مع تعيين رئيسا جديدا للجنة شؤون اللاعبين يتم تبديل اللائحة، ومن هنا تبدأ المشاكل".

وأكمل"يجب أن تكون هناك لائحة ثابتة لمدة خمس سنوات على الأقل وقائمة على لوائح الاتحاد الدولي يما يتناسب مع طبيعة الدوري المصري".

وأعطى مثالا على ذلك"ففي بعض الدوريات تكون القائمة مفتوحة ويمكن أن تتضمن اسم 40 لاعبا طالما أن هناك قدرة على ضم المزيد من اللاعبين، لكن نحن هنا في مصر لدينا ظروف خاصة".

وأكمل"يجب أن يقوم اتحاد الكرة بوضع لائحة جديدة ويقوم باستدعاء الأندية قبل إقرارها لاتخاذ رأيهم فيها".

وبسؤاله عن أن الأهلي قبل بداية الموسم المقبل سيمتلك في قائمته 39 لاعبا وكيف سيتصرف علق"سيتم تحديد كل شيء حينها مع المدير الفني للفريق".

الزمالك

وبعد ذلك تحدث إسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة بالزمالك لـFilGoal.com قائلا:"حينما نقوم بإعارة لاعب لأي فريق وهو ليس مقيدا في قائمتنا نقوم بتوقيع عقود ثلاثية".

وأضاف"توقيع تلك العقود الثلاثية تحفظ حق الزمالك في لاعبه وتؤكد أنه مازال ملكا لنا".

وأكمل"سألنا اتحاد الكرة في وقت سابق عن قانونية العقود الثلاثية وأكد لنا صحة موقفنا وأن اللاعب يظل ملكا لنا".

وعن أن الزمالك سيمتلك مع بداية الموسم الجديد ما يقرب من 40 لاعبا وكيف سيتصرف أجاب"سيكون هناك وقتها مدرب يحدد احتياجاته واختياراته".

وأتم"بعد تحديد المدرب لاختياراته سيكون هناك قرار من الإدارة إما بإعارة بعض اللاعبين مرة أخرى لمدة موسم أو منحهم استغناء حر".

إعداد التحقيق: كريم عويضة – أحمد الخولي – بسام أبو بكر.