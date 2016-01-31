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غدًا| محاكمة المتهمين بالانتماء لـ «خلية الجيزة»

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غدًا| محاكمة المتهمين بالانتماء لـ «خلية الجيزة» غدًا| محاكمة المتهمين بالانتماء لـ «خلية الجيزة»

 

أرشيفية

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الجيزة” الإرهابية .

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهمًا عدد من الإتهامات منها  تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية و العامة، وأضافت قائمة الاتهامات إتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات و ألعاب نارية ومهمات و أدوات و مقرات تنظيمية .

وأسند امر الإحالة للمتهمين كذلك إتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه إرتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول “طارق عبد العزيز ” الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة و استعمال القوة و العنف مع موظفيين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه ” علاء عبد الحكم عباس ” ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش و غاز فضلاً عن الإتهام بصنع مفرقعات شديدة الإنفجار ومواد مفرقعة منها  ”TNT”.

 

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