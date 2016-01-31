شاهدي ما لا يجب أن تفوّتيه من حفل SAG Awards 

أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز SAG Awards المنتظر بحضور العديد من نجمات هوليوود اللواتي تهادين على السجادة الحمراء بأجمل الإطلالات. ولأننا نحرص دوماً على متابعة حفلات السجادة الحمراء، جمعنا لك أبرز الإطلالات التي يجب أن لا تفوّتي مشاهدتها.

- كان اللون الفوشيا المشرق حاضراً بقوّة على السجادة الحمراء في حفل SAG Awards ، حيث وسم اثنتين من أجمل الإطلالات: إطلالة صوفيا فيرغارا Sofia Vergara و إطلالة إيميليا كلارك Emilia Clarke التي حملت توقيع "ديور" Dior كونها الوجه الإعلاني لمجوهرات الدار.

- لم تغب أسماء المصممين اللبنانيين عن هذا الحفل ، إذ زيّنت أجمل الإطلالات نذكر منها : إطلالة ريتشل ماكآدمز Rachel McAdams بتوقيع إيلي صعب، و إطلالة ماريسا تومي Marisa Tomei بفستانها الأخضر الفخم من تصميم زهير مراد.

- على الرغم من طغيان الإطلالات الأنيقة على السجادة الحمراء في حفل SAG Awards البارحة، إلا أن بعض النجمات لم يوفقن في الاختيار نذكر منهن: الممثلة الهندية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra التي اختارت فستاناً باللون الفوشيا المشرق ذا تصميم مكرر وقديم لحضور هذا الحفل، بالإضافة إلى الممثلة غويندلين كريستي Gwendoline Christie التي بدا فستانها وكأنه ثبّت بدبابيس وخياطة ظاهرة للعيان.

- حضرت الشقيقتان كيت و روني مارا Kate & Rooney Mara بفستانين حملا توقيع دار Valentino ، وقد صرحتا بأن لا اتفاق مسبقاً بينهما على فعل ذلك إنما فوجئت كل منهما عندما شاهدت إطلالة الأخرى على السجادة الحمراء.

- على الرغم من أن أسبوع الموضة للأزياء الراقية انتهى قبل أيام معدودة، إلا أننا شاهدنا بعضاً من التصاميم التي عرضت خلاله في هذا الحفل، مثل فستان جوليان مور Julianne Moore الذي عرضته دار "جيفينشي" Givenchy مؤخراً في باريس، و فستان بري لارسون Brie Larson الذي شاهدناه ضمن عرض "فرساتشي" Versaceقبل أيام.

فازت الممثلة الشابة اليسيا فيكاندر Alicia Vikander بلقب أجمل إطلالة في هذا الحفل ، إذ بدت إطلالتها متناسقة و أنيقة بفستان براق من "لويس فويتون" Louis Vuitton