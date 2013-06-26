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"ناشطات فيمن" الأوروبيات يعتذرن عن قيامهن بالتظاهر عاريات فى تونس

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"ناشطات فيمن" الأوروبيات يعتذرن عن قيامهن بالتظاهر عاريات فى تونس "ناشطات فيمن" الأوروبيات يعتذرن عن قيامهن بالتظاهر عاريات فى تونس

أعربت الناشطات الأوروبيات الثلاث فى منظمة "فيمن" النسائية، اللواتى حكم عليهن بالسجن أربعة أشهر، عن اعتذارهن للتظاهر عاريات الصدور فى تونس ووعدن بعدم تكرار ذلك خلال جلسة محاكمتهن أمام محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء فى تونس.

وردت الألمانية جوزيفين مركمان على القاضى معز بن فرج الذى قال لها باللغة الفرنسية إن "القانون الإسلامى يمنع مثل تلك الأعمال" بالقول "أنا آسفة لذلك العمل وأعتذر عليه".

وقالت الفرنسية بولين هيلى التى ارتدت على غرار رفيقتيها "السفساري" (لباس تقليدى تونسى أبيض اللون يغطى كامل الجسم باستثناء الوجه) "لم نكن نظن أننا سنصدم التونسيين إلى هذا الحد، إننا لن نكرر ذلك بتاتا".

وطلب محامو الجمعيات الإسلامية إرجاء الجلسة للاطلاع على الملف لكن القاضى طلب منهم تقديم مبرراتهم فورا لتشكيل الطرف المدنى.

وطلب أحدهم المحامى سيف الدين مخلوف "دينارا رمزيا كتعويض" منتقدا "الضغوط الهائلة التى مورست على النيابة لتحديد موعد جلسة فى أقرب وقت ممكن".

واحتج المحامى الفرنسى باتريك كلوجمن بالقول "كان أمام الجمعيات وقت طويل كى تطلع على الملف وإنها تنتهج إستراتيجية تهدف إلى إرجاء المحاكمة إلى ما لا نهاية" مشددا على أنه "طال اعتقال" ناشطات فيمن.
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