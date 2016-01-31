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المحمدي يوجه رسالة للنني بعد اصطدام أرسنال بهال سيتي في الكأس

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المحمدي يوجه رسالة للنني بعد اصطدام أرسنال بهال سيتي في الكأس المحمدي يوجه رسالة للنني بعد اصطدام أرسنال بهال سيتي في الكأس

وجة أحمد المحمدي جناح هال سيتي رسالة لزميله محمد النني لاعب وسط أرسنال بعد اصطدامهما في كأس إنجلترا.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال حامل اللقب ضد هال سيتي.

وكتب المحمدي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "سنلتقي مع أرسنال خارج ملعبنا، أراك قريبا يا نني".

وسيحل هال سيتي ضيفا على أرسنال في الفترة بين 19 و22 من شهر فبراير المقبل.

وتعد مواجهة أرسنال ضد هال سيتي في كأس إنجلترا هي الثالثة في أخر 3 سنوات.

فنجح أرسنال في العودة لمنصات التتويج من جديد بعد الفوز بلقب كأس إنجلترا على حساب هال سيتي الموسم قبل الماضي.

كما نجح الموسم الماضي في تخطي عقبة هال في دور الـ64 من البطولة.

فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: "مجهوده استثنائي"

بالفيديو - تسديدات وفاعلية هجومية في ملخص لمسات النني أمام بيرنلي

مقال رأي - النني .. من انهيار إلى أرسنال

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فيديو اليوم السابع

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