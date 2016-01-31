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مصرع عامل سقط عليه سور مزرعة بالسلوم

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مصرع عامل سقط عليه سور مزرعة بالسلوم مصرع عامل سقط عليه سور مزرعة بالسلوم
لقى عامل بمدينة السلوم، مصرعه إثر سقوط سور مزرعة أثناء بنائه عليه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السلوم المركزى، تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، مساء الأحد، إخطاراً بأنه تبلغ لقسم شرطة السلوم من مستشفى السلوم المركزى، بوصول "هنداوى شرفاء موسى" 49 سنة، عامل، جثة هامدة إدعاء سقوط سور عليه.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفى، أكد أنه أثناء قيام شقيقه بالبناء بمزرعة ملك جمعة أبو القاسم، سقط عليه سور، ما أدى إلى وفاته ولا يتهم أحد بالتسبب فى الوفاة.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن الوفاة حدثت نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن، ولا توجد شهبه جنائية فى الوفاة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة.

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مصر 365