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ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بمدينة الحمام فى مطروح

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ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بمدينة الحمام فى مطروح ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بمدينة الحمام فى مطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط عاطل - سبق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وضرب - بحوزته 12 طربة حشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرامات.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، إن معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، عن قيام "أحمد ع ر"- 37 سنة، عاطل، مقيم فى مدينة الحمام، السابق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وضرب - بالاتجار فى المواد المخدرة، فتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه بمسكنة وبحوزته 12 طربة حشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرامات.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجار العرض على النيابة العامة.

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