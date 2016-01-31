ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بمدينة الحمام فى مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط عاطل - سبق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وضرب - بحوزته 12 طربة حشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرامات.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، إن معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، عن قيام "أحمد ع ر"- 37 سنة، عاطل، مقيم فى مدينة الحمام، السابق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وضرب - بالاتجار فى المواد المخدرة، فتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه بمسكنة وبحوزته 12 طربة حشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرامات.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجار العرض على النيابة العامة.