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صورة في الجول – فريق الأسبوع الـ16.. ' هاتريك ' إيفواري وعودة الغاني

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صورة في الجول – فريق الأسبوع الـ16.. ' هاتريك ' إيفواري وعودة الغاني صورة في الجول – فريق الأسبوع الـ16.. ' هاتريك ' إيفواري وعودة الغاني

انتهت اليوم الأحد مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري بعد إقامة 9مباريات، في جولة شهدت العديد من النتائج المثيرة وتألق العديد من اللاعبين.

وبدأت الجولة بمباراة جمعت بين بتروجيت وإنبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، واستكملت الجولة بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري والتي أنقذ فيها جون أنطوي المارد الأحمر من الوقوع في فخ التعادل بهدف رائع للغاني.

وواصل الإسماعيلي سلسلة أداءه السيء بعد خسارة من وادي دجلة بهدف اللاعب الشاب محمد هلال، وتعادل غزل المحلة سلبيا أمام اتحاد الشرطة، ونجح حمادة طلبة في إنقاذ الزمالك من الوقوع في فخ الخسارة أمام سموحة بعد أن أحرز هدف التعادل في الدقيقة 90.

وعوض للمقاصة نتيجة الخسارة في الجولة الماضية بفوز صعب على حرس الحدود بهدف سجله محمد جابر لاعب وسط الفريق الفيومي.

واختتمت الجولة بثلاث مباريات انتهت جميعها بالتعادل، حيث تعادل الداخلية أمام أسوان بهدف لكل فريق، فيما تعادل طلائع الجيش 3-3 أمام المصري البورسعيدي في مباراة هي الأفضل في الجولة سجل فيها أوسو كونان "هاتريك".

وتعادل المقاولون العرب أمام الإنتاج الحربي سلبيا ليواصل الفريق الأول نزيف النقاط.

ويستعرض FilGoal.com صورة لأفضل لاعبين الجولة الـ16 من الدوري المصري:

حارس مرمى: المهدي سليمان

الدفاع: حمادة طلبة (الزمالك)- رجب نبيل (وادي دجلة) – محمود حمدي ( الجيش) – أحمد فتحي (الأهلي)

خط الوسط: دونجا (مصر للمقاصة) – محمد جابر (مصر للمقاصة) – أحمد كابوريا (المصري) – محمد هلال (وادي دجلة)

الهجوم: جون أنطوي (الأهلي) –أوسو كونان (الجيش)

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