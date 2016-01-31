حازم إمام لـ في الجول: شكرا مصطفى فتحي وإدارة الزمالك

وجه حازم إمام رئيس الجهاز الفني للزمالك شكره إلى مصطفى فتحي جناح الفريق وإدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

وكان مصطفى فتحي قد وقع على عقود تمديد عقده مع الزمالك حتى 2021.

وقال إمام لـFilGoal.com يوم الأحد: "شكرا مصطفى فتحي على تجديد تعاقده والتزامه بالاتفاق الذي جرى بيننا قبل أيام".

وأضاف "جلست مع مصطفى فتحي واتفقنا على كل شيء.. والإدارة لم تتأخر بمجرد إخطارها بموافقة اللاعب على التجديد ذهب ووقع على بياض ليثبت أنه على قدر المسؤولية".

وأتم "الإدارة أيضا لم تتأخر في توفير ما يلزم لتجديد تعاقد لاعب من المهمين جدا في صفوف الفريق.. وهذا في سبيل استقرار الزمالك والحفاظ على العناصر المهمة مثل مصطفى فتحي".

ويحلل حازم إمام دربي ميلان عبر قناة beIN Sports في ظل حصول الزمالك على راحة من التدريبات يوم الأحد.

وأتم "سأكون حاضرا في مران الزمالك في العاشرة صباح الأثنين إن شاء الله".

الزمالك يربط مصطفى فتحي بعقد جديد

مرتضى منصور: مصطفى فتحي "العالمي" وقع على بياض.. وأنصحه بالزواج سريعا