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النني عن أيامه مع أرسنال: الكل يساعدني .. وقبل أن أفكر في أي شيء أجده أمامي

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النني عن أيامه مع أرسنال: الكل يساعدني .. وقبل أن أفكر في أي شيء أجده أمامي النني عن أيامه مع أرسنال: الكل يساعدني .. وقبل أن أفكر في أي شيء أجده أمامي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم على بياض لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وأعلن الزمالك تمديد تعاقد لاعبه الشاب حتى 2021 مع تعديل في قيمة عقده المالية دون الإفصاح عنها. (التفاصيل)

وقال منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك يوم الأحد: "مصطفى فتحي لاعب مهذب وموهوب وسيصبح لاعب عالمي قريبا جدا".

وأضاف "مصطفى وقع على بياض دون أن يسأل عن المقابل.. أقرب سعر وصلنا فيه هو ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو أي ما يوازي 35 مليون جنيه مصري".

وتابع رئيس الزمالك "أهنئه على التجديد.. وأنصحه أن يستغل الأموال التي سيحصل عليها أن يشتري سيارة ويتزوج لأنني أعلم أن البنات بدأت (تعاكسه)".

وأتم "مصطفى مثال لما أقوله لكل لاعبي الزمالك ومصر.. يلعب في الأولمبي والأول وملتزم دون مشاكل".

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فيديو اليوم السابع

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