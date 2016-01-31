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الثلاثاء..أحمد حاتم وكريم فهمي وكريم قاسم وباسل الخياط ضيوف «صاحبة السعادة»‎

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الثلاثاء..أحمد حاتم وكريم فهمي وكريم قاسم وباسل الخياط ضيوف «صاحبة السعادة»‎ الثلاثاء..أحمد حاتم وكريم فهمي وكريم قاسم وباسل الخياط ضيوف «صاحبة السعادة»‎

أحمد حاتم وكريم فهمي وكريم قاسم وباسل الخياط ضيوف «صاحبة السعادة»‎

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على شاشة «سي بي سي»، كلًا من كريم فهمي، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، وباسل الخياط، في حلقة تحت عنوان «يا واد يا تقيل»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشر مساءً.

وتناقش الحلقة فكرة الجمال بالنسبة للرجال في السابق، وكيف أصبح الأن، خاصة وأن الأمر يختلف من عام إلى أخر، ويكشف الضيوف عن مواصفات فتاة أحلامهم، وكيف يبدو شكلها وهيئتها وصفاتها.

ويكشف الضيوف عن حياتهم الخاصة، ويجيبون على سؤال هل جمالهم الداخلي أجمل من مظهرهم، أم أنهم مجرد شكل حسن، وسط حديث خاص عن الاختلاف بين مقاييس الجمال زمان والآن، خاصة وأنهم كلما ظهروا على التليفزيون نجد مواقع التواصل الاجتماعي «اتقلبت» عليهم، ويجيبون على «هل يعلمون أن الناس معجبة بهم».

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