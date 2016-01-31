«البورصة» تخسر 38.6مليار جنيه خلال يناير

خسرت البورصة خلال تعاملات الشهر الحالي قرابة 3.68 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3.191 مليار جنيه مقابل 4.729 مليار جنيه خلال الشهر السابق بهبوط بلغت نسبته 9%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 41.64 في المائة ليسجل مستوى 5993 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 85.9 في المائة ليبلغ مستوى 356 نقطة بينما انخفض مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 49.8 في المائة ليبلغ مستوى 716 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 1.69 مليار جنيه من خلال تداول 884.1 مليار ورقة منفذة على 426 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.16 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 945.1 مليار ورقة منفذة على 450 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 1.87 مليون جنيه ومن خلال تداول 1.75 مليون ورقة منفذة على 4234 عملية.

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 15.31% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 84.78%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 78.97% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على 17.0% والعرب على 15.0% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 55.848 مليون جنيه بينما سجل المستثمرن العرب صافي شراء بقيمة 158 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

> والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل بيع قدره 55.848 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 158 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 06.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 93.44%.

وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 39.656 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات أوضح 378.3 مليار جنيه، كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 8254سند تقريبا.

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